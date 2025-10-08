El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Acariciar un gato y otros 3 gestos que te dan un subidón natural

El otoño nos da cierto 'bajoncillo' anímico, pero lo podemos 'hackear'... ¡y sin mucho esfuerzo!

Julia Fernández

Julia Fernández

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:01

Qué bajón». Estos días lo habrás oído mucho en la calle. Llega el otoño y nos quedamos plof. ¿Será la vuelta a la rutina? ¿Que ... se acaba el terraceo? ¿El estrés del trabajo? Sí, es eso y algo más. Lo explica bien la psicóloga y doctora en Neurociencia Ana Asensio: «Este bajón otoñal tiene una base neurobiológica, ya que tenemos menos horas de luz solar que alteran nuestra secreción de serotonina y de melatonina, dos sustancias clave en la regulación del ánimo, el sueño y la energía vital». Eso junto a la mayor demanda externa acaba por no dejarnos espacio a nosotros mismos y nos desanimamos. Sin embargo, 'hackear' nuestras hormonas para que jueguen a nuestro favor es algo que está en nuestra mano. «Desde la neurociencia hablamos de neuroquímica relacionada con el bienestar, basada en neuroacciones», precisa la experta, autora del libro 'Neurofelicidad' (Penguin Random House). Son «pequeños gestos cotidianos que estimula de forma natural la química del bienestar». Vamos con algunos de ellos.

