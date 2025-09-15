El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vivir | Relaciones humanas

¿Ver en bañador al repartidor que te trajo un pedido hace 2 años?

Estados de WhatsApp y otros chivatos indiscretos

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:10

¿Cuál es el bañador preferido del repartidor que te trajo un pedido hace un par de años?, ¿cómo de rubios son los peques de ... la profesora de extraescolares de tus hijos?, ¿dónde duerme en su viaje a Japón el becario del verano pasado?, ¿cómo le sientan los chupitos de la cena al jefe?, ¿qué tal lo pasa en Portaventura el abogado al que consultamos aquella duda legal? Son preguntas –acordaremos que las respuestas son poco interesantes en la mayoría de los casos– que ni el más cotilla de la oficina hubiera formulado hace unos años. Y, sin embargo, hoy forman parte de nuestro día a día con una naturalidad pasmosa. Compruébelo. Dé un breve paseo por los últimos estados de WhatsApp de sus contactos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  2. 2

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  3. 3 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  4. 4

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  5. 5

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas
  6. 6 El chef del restaurante de Bilbao que es uno de los pocos en el mundo que genera tanta fascinación
  7. 7

    Bildu y GKS intensifican su pulso para capitalizar el discurso contra Israel
  8. 8 Sin poder recoger el maillot de mejor joven y escondidos en su hotel: el final de la Vuelta para el Israel Premier Tech
  9. 9

    Lanzan un bolardo contra el balcón de una edil del PNV de Ugao que lleva años denunciando acoso
  10. 10

    Santiago López se perfila como futuro presidente del PP vizcaíno tras apartar Génova a Raquel González

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Ver en bañador al repartidor que te trajo un pedido hace 2 años?

¿Ver en bañador al repartidor que te trajo un pedido hace 2 años?