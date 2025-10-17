El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vivir | Relaciones humanas

«Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer

La ansiedad sexual llena las consultas

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:13

Los humanos tenemos una facilidad pasmosa para echar a perder las cosas buenas de la vida. Así ocurre con el sexo, que debería ser puro ... placer, pero en muchos más casos de los que pensamos ha acabado convirtiéndose en una presión: las exigencias (las propias más que las ajenas) han matado el disfrute. ¿La consecuencia? La llamada ansiedad sexual –sensación de malestar físico, nervios y bloqueo que se manifiesta antes del acto o durante él, y a veces con solo pensar en ello–llena las consultas de psicólogos y sexólogos. Tres expertas analizan cinco de las frases más repetidas por los pacientes sobre las presiones que les martirizan y convierten el sexo en una obligación, algo que pocos comentan fuera de círculos profesionales. Al fin y al cabo, ¿quién quiere quedar como alguien que no goza del sexo?

