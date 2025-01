Seis posturas que 'recetan' los sexólogos para lograr el Gran Orgasmo

Solange Vázquez Jueves, 30 de enero 2025 | Actualizado 31/01/2025 08:31h. Comenta Compartir

Es una pregunta recurrente en las consultas de los sexólogos. ¿Cuáles son las posturas que facilitan orgasmos más intensos? Sí, a veces somos exageradamente prácticos y vamos al grano, dejando para luego temas como preliminares, sexo sin orgasmo (sí, señoras y señores, eso existe -lo ... dicen los expertos, ¿eh?-), postcoitos placenteros (sí, sí, esto también lo dicen ellos, que no todo es quedarse dormido después)... Pero, por lo que sea, las dudas del común de los mortales no se centran ni en el antes ni en el después, ni siquiera en el durante si no conduce al clímax. Así que dos expertos nos desvelan cuáles con las posturas que favorecen orgasmos más intensos, las que más recomiendan a pacientes y curiosos en general.

1 Técnica de alineación coital Esta postura es una variación del misionero en la que se busca maximizar el roce del clítoris para producir orgasmos. «En lugar de realizar movimientos en los que se saca y se mete el pene, se genera un balanceo entre los dos cuerpos deslizándose de arriba abajo. Para realizar correctamente esta postura es importante que la mujer sea la que se tumba boca arriba, con las piernas ligeramente cerradas», explica la sexóloga Lucía Jiménez, de la firma de bienestar sexual Diversual. 2 Encima y en círculos Efectivamente, cuando la mujer se coloca encima, el ángulo de penetración ayuda a estimular la zona G -ya no se habla del famoso 'punto G', porque se ha descubierto que esa área ultrasensible es mucho más extensa que un puntito- y a lograr orgasmos más intensos. «Con un poco de lubricante, y con movimientos circulares por parte de la mujer, los orgasmos pueden producirse con más facilidad», indica Jiménez. También con más intensidad. 3 El perrito En esta posición los orgasmos serán mucho más fáciles para los hombres. «Es muy estimulante visualmente y permite mucho control del movimiento, de la velocidad y de la profundidad», detalla Jiménez. 4 La cucharita 'dulce' «¿Quién no ha hecho la cucharita alguna vez? Esta postura es ideal para rozar ambos cuerpos, y tocarse. ¿Por qué la variedad 'dulce'? Porque, si la persona que hace la cucharita coloca un vibrador (se puede usar cualquier juguete que tengas por casa y que vibre sobre el clítoris), esto propicia el orgasmo y que sea intenso», detalla la experta, quien matiza que «en cada postura sexual podemos sentir algo diferente, ya que cambian el ángulo de la penetración, la cercanía con el otro cuerpo y el contacto visual». 5 Retroversión con cojín Hay que colocar un cojín firme bajo la pelvis de la mujer para inclinar el ángulo de penetración hacia la pared vaginal anterior. «Maximiza la estimulación de las glándulas de Skene (responsables de la lubricación femenina) y la esponja parauretral, amplificando las sensaciones», sostiene Adnane Kabaj, cofundador de la marca de cuidados íntimos IntyEssentials. Tal y como explica, «los orgasmos intensos no son el resultado de la casualidad, sino de la interacción equilibrada entre fisiología, una estimulación adecuada y la relajación mental y física». Conocer cómo funciona el cuerpo es fundamental para desbloquear experiencias de placer más profundas. Luego, «unas posturas específicas, junto con una lubricación adecuada y una preparación óptima, pueden amplificar las sensaciones». 6 Amazona inversa La persona receptiva se sienta a horcajadas de espaldas a su pareja, controlando el ritmo y la profundidad. ¿Su gran beneficio? Así a priori no parece ofrecer muchas novedades... Pues las tiene. «Facilita movimientos lentos y controlados que imitan increíblemente el efecto de succión», desvela Kabaj. Tres 'tips' extra y (quizá) la clave Mónica Chang, experta en bienestar sexual de la firma Iroha -y, como habrán sospechado por su apellido, conocedora de la cultura oriental-, habla de la intensidad del clímax con el poético nombre de Gran Orgasmo (que viene a ser al sexo lo que 'La gran ola' de Hokusai al mundo del arte). «No siempre es tan sencillo alcanzar el Gran Orgasmo. Para muchas personas, el sexo con penetración por sí solo puede no ser suficiente». Por eso, apunta tres 'ayudas' extra para lograrlo al margen de posturas: juguetes sexuales, sexo oral y estimulación con los dedos. Posturas,' tips'... Pero quizá nos hemos olvidado del factor determinante en la potencia de un orgasmo: la parte subjetiva y una serie de condiciones que no tienen que ver con las posiciones de nuestro cuerpo. «La edad, la búsqueda de sensaciones sexuales, la satisfacción con la relación de pareja y el deseo sexual son los principales factores que determinan la intensidad del orgasmo», según una investigación realizada por la Universidad de Granada, publicada en la revista 'Journal of Sex & Marital Therapy'.

