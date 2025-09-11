El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Por qué 'resucitan' los matrimonios lavanda?

Esta opción usada antaño sobre todo como tapadera para la homosexualidad ha dado un giro: ahora la generación Z la ha reinterpretado

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:08

Escucha la noticia

4 min.

Escribió Goethe que «el amor es una cosa ideal y el matrimonio, una cosa real». Y los que no somos genios de la literatura como ... él decimos a veces que es una 'cosa' y punto, porque en ocasiones ya no sabemos ni cómo definirlo. ¿Por qué? Porque, cuando nos casamos, ese vínculo se sustenta, normalmente, en el amor, y cuando este decae por distintos motivos..., pues se queda sin pilares y hay que apuntalarlo a toda prisa con otros aspectos si queremos conservarlo. ¿Y si, en lugar de cifrar todo el éxito de una unión de pareja en los sentimientos, lo hiciésemos ya de inicio en cuestiones prácticas (compañía, apoyo, amistad, compartir gastos y vivienda o ventajas fiscales o laborales)? Es una tendencia a la que se ha apuntado con alegría la generación Z (veinteañeros), que se casa poco y, cuando lo hace, muchas veces elige crear lo que se conoce como 'matrimonio lavanda', el arreglo de toda la vida que se materializa por motivos prácticos y no románticos. Hasta hace no tanto, las personas homosexuales solían recurrir a ellos como tapadera  (todavía se hace por este motivo, pero menos ), para que no les complicasen la vida. Y ahora los jóvenes de la generación Z, por otros motivos, buscan exactamente lo mismo: hacerse la vida más fácil. ¿Funciona?

