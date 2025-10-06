El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vivir | Relaciones humanas

Para qué puedes quedar con desconocidos en el parque (y es algo para lo que no sueles sacar tiempo)

Hablamos con organizadores y con un sociólogos sobre el fenómeno de las 'Silent Reading Parties'; «Es una vuelta a lo presencial»

Julia Fernández

Julia Fernández

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:37

Cinco de la tarde en Barcelona. Un grupo de gente se reúne en el Parque de la Estació del Nord. Algunos están sentados en el ... césped, otros sobre toallas. También hay sillas. Pero todos tienen un libro entre sus manos y leen en silencio. Algunos paseantes se les quedan mirando. ¿Qué hacen? «Quedamos cada dos domingos», cuenta Francesca Catalogne. Estadounidense de Florida, llegó a Barcelona hace dos años, recién cumplidos los 30, sin conocer a nadie. «Había visto que en Nueva York la gente se juntaba para leer, que era una nueva tendencia, y pensé que era buena idea hacer algo parecido aquí», explica. Allí empezó en 2020 como una aventura de cuatro veinteañeros que para 2023 formaba ya de la agenda cultural oficiosa de la Gran Manzana.

