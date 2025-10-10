El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

¿Problemas de autoestima? No eres tan poca cosa como crees

El problema radica, muchas veces, en que nos comparamos con quien no debemos

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:26

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Juan creció a la sombra de sus hermanos mayores. Ellos eran «los guapos»; Juan, que a ojos de los demás era un joven atractivo, se ... quedó, sin embargo, con la etiqueta de «el gracioso». «Esa comparación constante caló hasta hacerle creer que no era atractivo en absoluto, atribuyendo únicamente a su sentido del humor el hecho de que alguien mostrara interés por él». Cuenta la anécdota Javier García Ruiz, psicólogo y autor de 'Kit de emergencia para reparar tu autoestima' (Vergara).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  6. 6 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  7. 7 Desarticulan una organización criminal tras ser interceptados 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9

    Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump
  10. 10 Luitingo se sincera sobre su etapa en Bilbao con Jessica Bueno: «Fue regular, pero allí la gente es de categoría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Problemas de autoestima? No eres tan poca cosa como crees

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Problemas de autoestima? No eres tan poca cosa como crees