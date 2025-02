¿Y qué pasa si no soy capaz de identificar mis propias emociones?

Julia Fernández Domingo, 9 de febrero 2025, 00:05 Comenta Compartir

No todo el mundo es capaz de identificar sus propias emociones. Sufren de alexitimia, un término que fue acuñado en los años 70. No es que no sepan expresar lo que sienten, esa dificultad podemos tenerla todos porque no es fácil encontrar las palabras precisas. Va más allá.

Según David Sánchez Teruel y María Auxiliadora Robles-Bello, profesores de Psicología en las Universidades de Granada y Jaén, no solo no saben qué están sintiendo, es decir, no tienen «conciencia emocional», sino que «tampoco consiguen regular las emociones». Esto es más problemático porque tienen un función muy importante en nuestro día a día. «Las emociones nos ayudan a actuar, a tomar decisiones, a comprender a los demás y a ser comprendidos», subrayan.

Así que cuando sufrimos de alexitimia es como si fuéramos conduciendo un coche con un pañuelo en los ojos.«Como estas personas no diferencian claramente entre emociones y pensamientos, ni tampoco las sensaciones fisiológicas, tienen dificultadas en la regulación de las conductas asociadas a esos sentimientos y emociones», sostienen los expertos. Esto les hace vulnerables en varios aspectos: es un «factor de riesgo para una variedad de psicopatologías», son fácilmente manipulables por otros, les cuesta afrontar situaciones conflictivas y conectar con otros individuos.

No hay una explicación clara de por qué pasa, aunque la teoría más aceptada, según han podido estudiar los docentes, es que estas personas desarrollan la alexitimia «como respuesta a un sufrimiento previo extremo», es decir, para protegerse. «La buena noticia es que se ha observado que una alta inteligencia emocional reduce su impacto», concluyen.