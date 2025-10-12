El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vivir | Relaciones humanas

El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Empresas de Silicon Valley quieren recuperar este polémico sistema laboral, prohibido hasta en China

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:59

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Mientras en la mayoría de países desarrollados se debate seriamente sobre una posible reducción de la jornada laboral y la búsqueda de medidas que permitan ... conciliar la vida profesional con la personal, empresas de Silicon Valley quieren rescatar el método 996, un polémico sistema laboral que persigue todo lo contrario: una dedicación absoluta a la compañía, con jornadas maratonianas en las que lo de menos es el bienestar del empleado. La cultura del esfuerzo llevada al extremo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro
  2. 2 El restaurante de Las Arenas donde se come como en Italia
  3. 3

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  4. 4 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  5. 5

    Nagore, la niña que vendía flores en el mercado de El Arenal, abre su floristería frente al Ayuntamiento de Bilbao
  6. 6 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  7. 7 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  8. 8 ¿Por qué hay este domingo 12 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?: a qué hora es y cuánto te puede tocar
  9. 9

    Los grandes fondos se hacen fuertes en Bilbao para invertir en viviendas y hoteles
  10. 10

    La amenaza fantasma de los hongos: 2 millones de muertos cada año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?