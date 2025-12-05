El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Relaciones humanas

Guía 'tranquilizante' para los que sufren cuando van a coger un avión

La aviación comercial registra un accidente grave por cada 3,7 millones de vuelos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:23

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

A ver si les suena: «Comienzo a sentir angustia nada más reservar un billete, meses antes del vuelo. Sé que es irracional, pero mi mente ... interpreta cada día que pasa como uno menos hasta la fecha en que me jugaré la vida. Lo peor es que ni siquiera disfruto del viaje después de aterrizar. Paso esos días pensando en lo que falta para coger el avión de vuelta y volver a experimentar la ansiedad del despegue, las turbulencias y los pitidos varios del aparato en las alturas». Lo cuenta Julián P. , de 38 años, pero es la historia de mucha gente, quizá la suya que va a viajar este puente y lleva dándole vueltas al asunto un tiempo...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  6. 6 Iñaki López sobre el feo gesto de Vinicius en San Mamés: «También en la victoria hay que saber comportarse»
  7. 7 Familias con niños en pensiones de Bizkaia para que no acaben «en la calle»
  8. 8 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  9. 9 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario»
  10. 10 La Diputación multa con 92.000 euros a la residencia de Lekeitio por irregularidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Guía 'tranquilizante' para los que sufren cuando van a coger un avión

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Guía &#039;tranquilizante&#039; para los que sufren cuando van a coger un avión