El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gloria y Kattalin, en el bar de las piscinas de Labastida. Igor Martín

Gloria Zerhount y Kattalin Jauregi

Camareras

«Regalamos paellas cuando acaba el verano para celebrarlo»

Un verano a la última ·

Responsable y camarera del bar localizado junto a la piscina municipal de Labastida, entre los viñedos de Rioja Alavesa, tratan de hacer el verano mejor a todo el que se acerca: «La gente es muy maja»

Ramón Albertus

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:20

A Bochra Zerhount (48 años) todos la conocen como Gloria. Es cocinera, camarera y lleva tres veranos como jefa del 'chiringuito' de la piscina municipal ... de Labastida, donde reside. Nació en Bani Malal, Marruecos, y lleva dos décadas en España, una de ellas en Rioja Alavesa. La joven vasca Kattalin Jáuregui (Legazpi, 24) es una de las empleadas que veranea y trabaja tras la barra en ese mismo bar. Allí ha empezado a atender comandas, servir jarras heladas y de paso ahorrar algo. «Es el único sitio en Rioja Alavesa en el que se piden más cervezas que vino», comentan desde una comarca rodeada de viñedos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  2. 2

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  3. 3

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  4. 4

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  5. 5

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  6. 6

    El vasco que bate récords en aguas gélidas entre medusas gigantes
  7. 7

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  8. 8

    Leticia Sabater: «He tenido muchísimos rolletes vascos»
  9. 9

    Netanyahu planea tomar Gaza en cinco meses y ponerlo bajo control de «fuerzas árabes»
  10. 10

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Regalamos paellas cuando acaba el verano para celebrarlo»

«Regalamos paellas cuando acaba el verano para celebrarlo»