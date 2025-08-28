El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La vuelta al cole empieza una semana antes

No es un mito, los niños necesitan unos días de adaptación antes de iniciar las clases para retomar la rutina sin dramas

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:08

La vuelta al cole ya ha empezado. Y no, no se trata del reclamo publicitario de unos grandes almacenes ni de una manera de hablar. ... El regreso a las aulas de los más pequeños se debe planificar con al menos una semana de adelanto para que la reincorporación a la rutina sea lo más llevadera posible para todos los miembros de la familia después de casi tres meses de vacaciones, comidas a deshoras y poca prisa para meterlos en la cama. «El periodo de adaptación es fundamental porque los seres humanos no somos máquinas, no nos reprogramamos de un día para otro. Y aunque es verdad que los niños se adaptan muy rápido a los cambios, tenemos que darles un tiempo para que los procesen e interioricen», argumenta la psicóloga infantil Silvia Álava.

