La peor forma de beber alcohol es esta… y ya es viral

Beber alcohol se mantiene como uno de los ritos iniciáticos a la vida adulta cuando somos adolescentes. Pasen los años que pasen. El botellón, que tiene hasta su entrada en Wikipedia como costumbre 'typical Spanish', nació hace 40 años, pero antes los jóvenes se hacían ' ... mayores' probando vino y licores fuertes. Sin embargo, ahora lo que se lleva no es solo hacer 'litros' con los colegas en la calle, la playa o en una lonja, lo más de lo más se llama 'binge drinking', un anglicismo que lo que viene a decir es que para ser 'cool' en la cuadrilla tienes que someterte a un atracón de alcohol: beber todo lo que puedas en el menor tiempo posible. No es que sea muy nuevo, pero es que las redes sociales lo están fomentando.

La edad media en que los adolescentes españoles empiezan a beber está en los 16 años, según la última edición de la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas que elabora el Gobierno y que se publicó el pasado diciembre. Y un 16% de los participantes en el estudio admite que ha hecho 'binge drinking' en los últimos 30 días. «Es un patrón de consumo de riesgo más frecuente que años atrás», señalan fuentes del Ministerio de Sanidad.

«Esta práctica quiere decir que consumes cuatro copas en dos horas en el caso de ellas y cinco en el caso de ellos», explica Blanca Sampedro, hepatóloga en IMQ. Es decir, que más o menos cada 20 o 30 minutos 'estrenan' bebida. ¿Cuáles? «Una unidad sería, por ejemplo, una copa de vino o un botellín de cerveza, mientras que una copa de bebida de alta graduación equivaldría a dos unidades», continúa la doctora. ¿Se imagina usted cumpliendo con semejante régimen y encima sin haber comida de por medio? Pues eso es lo que se está haciendo ahora en los botellones.

La cifra 16 años es la edad media a la que los jóvenes españoles empiezan a consumir alcohol. Pero los retos virales están haciendo que haya adolescentes de 12 y 13 años bebiendo grandes cantidades.

Son desafíos que se plantean con un claro «componente social», contextualiza Carlos Alvarado, psicólogo y psicoterapeuta familiar. La idea es la siguiente: «Si yo formo parte de un grupo de amigos o de amigas y hay detrás un reto de iniciación, necesito pasar por él», continúa. Y esto lo aceptan incluso «chicos o chicas que no han tenido ninguna trayectoria alcohólica». También hay personalidades «más vulnerables» a este fenómeno: «Los chicos impulsivos, que miden poco el riesgo y necesitan estas apuestas para reforzar su propia hiperactividad».

Pero es que, además, la cultura del atracón está muy arraigada en la sociedad. A todos los niveles. Nos damos atracones de comida en fechas señaladas, de series cuando sale la última temporada de la que está de moda, de estudiar cuando son los exámenes finales o de trabajar cuando se acerca la fecha tope para entregar determinado informe. Y en ningún caso pasa nada (grave), entonces, la lógica adolescente les lleva a pensar que tampoco va a suceder en esta situación.

«Cirrosis a los 30»

Sin embargo, sí hay consecuencias. La que mejor lo sabe es Sampedro, que en su consulta ve cada vez un mayor número de personas con afecciones que se desarrollan por un alto consumo de alcohol, y no son en ningún caso lo que conocemos como borrachos en el imaginario popular. El alcohol tiene dos grandes impactos en el organismo. Uno es «la inflamación», que se produce «a nivel intestinal», pero que acaba «afectando al hígado».

El segundo golpe también afecta a este órgano porque es el encargado «de detoxificar, de limpiar» ese alcohol que hemos tomado. «Cuando el consumo de estas bebidas es bajo, ese daño es menor, pero cuando ingerimos tanto alcohol en tan poco tiempo como en el 'binge drinking', es mucho mayor», reflexiona. Y añade otro factor esencial, la edad: «Son adolescentes que todavía están desarrollándose, con lo cual, el daño aumenta todavía más».

- Pero el hígado se regenera, ¿no?

- Sí, pero no estamos hablando de un solo impacto, sino de algo que se repite cada semana. Antes se salía, por ejemplo, en las fiestas patronales y se bebía mucho. Desarrollabas una esteatohepatitis alcohólica, pero era una semana al año y le dabas tiempo a recuperarse. Ahora no, sigue inflamándose, hace fibrosis...

Perfil «Los jóvenes de carácter impulsivo son más vulnerables a este tipo de retos» Carlos Alvarado Psicólogo

Y encima, «sin dar síntomas». Precisamente este silencio es el culpable de otro fenómeno que la especialista está viendo con mayor frecuencia que antes: «Estamos diagnosticando cirrosis en edades precoces, en torno a los 30 años».

Con esto en la mesa, no queda otra que intentar convencer a esos adolescentes para que no se metan semejante atracón de alcohol. Pero la cuestión es cómo. «Por biología, no tienen desarrollado al cien por cien el lóbulo frontal, así que si les cuentas los riesgos y peligros siempre van a pensar que a ellos no les va a pasar y que se lo dices solo para asustar», reflexiona Alvarado.

- Entonces, ¿mejor una bronca?

- Lo ideal es trasladarles qué hay detrás de todo, que suele ser miedo a que les pase algo o por una mala experiencia tuya. Cuando eso sucede son más receptivos. Pero hay que hacerlo desde la firmeza, porque no eres su amigo, sino su padre o su madre.