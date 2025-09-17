El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vivir | Padres e hijos

¿Por qué me han separado de mis amigos de clase? La faena de ser un 'alumno comodín'

El inicio de curso hace cuesta arriba debido a las 'mezclas' de alumnos... ¿pertinentes?

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:43

Escucha la noticia

4 min.

Estas primeras semanas del curso se les están haciendo cuesta arriba a muchos chavales: volver a la rutina es duro, pero, si encima resulta que ... en clase les han separado de sus mejores amigos (a veces, de todos ellos), el disgusto ya alcanza proporciones cósmicas. Las preguntas son por qué y para qué. Y la incomprensión se dispara –entre los afectados y sus familias– cuando resulta que quien se ha quedado sin sus apoyos es un alumno que va bien académicamente y cuyo comportamiento es bueno. ¿Qué necesidad había de trastocar su red de relaciones si donde estaba 'funcionaba' bien?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  2. 2 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  3. 3

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  4. 4

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  5. 5

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  6. 6

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  7. 7

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  8. 8

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  9. 9 Mercadona ofrece más 300 perfiles de empleo y algunos rozan los 90.000 euros
  10. 10

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Por qué me han separado de mis amigos de clase? La faena de ser un 'alumno comodín'

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Por qué me han separado de mis amigos de clase? La faena de ser un &#039;alumno comodín&#039;