El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Un accidente entre dos vehículos causa retenciones en la BI-637 a la altura de Erandio, en sentido Getxo
Adobe Stock
Vivir | Ocio

Marcha japones, la 'nueva' y viral manera de ponerse en forma

Esta actividad promete beneficios sin grandes sacrificios

Julia Fernández

Julia Fernández

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:30

Escucha la noticia

5 min.

Septiembre es un mes pesadísimo. Es la vuelta a la rutina, al trabajo... y al deporte. Para lo primero y lo segundo, pocos trucos hay ... más allá de resignarse a que, efectivamente, no nos ha tocado el Euromillón y no podemos mandarlo todo a paseo. Pero para lo tercero quizá encontremos aquí una llave para volver a ponernos las mallas sin cara de asco... porque, además. nos aprietan más que antes de las vacaciones, 'porca' miseria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  2. 2

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  3. 3 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  4. 4 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  5. 5 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»
  6. 6 El exfutbolista profesional que no volverá a trabajar y cobrará para siempre una pensión de la Seguridad Social
  7. 7

    Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»
  8. 8

    El avión de Ursula von der Leyen sufre un ataque ruso en su GPS cuando aterrizaba en Bulgaria
  9. 9 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  10. 10

    Bilbao ficha a una exportavoz jeltzale en las Juntas como nueva secretaria municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Marcha japones, la 'nueva' y viral manera de ponerse en forma

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Marcha japones, la &#039;nueva&#039; y viral manera de ponerse en forma