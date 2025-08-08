El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rock and roll en la plaza del pueblo. Aun sin guitarras ni batería, solo con playlists, bailarinas y muchos vatios de sonido, Paco Santos hizo vibrar a cerca de 2.000 personas en Jarandilla. J. C. R.
Nos vamos de verbena a... Plasencia (Cáceres)

Low cost y nostalgia: así han cambiado las verbenas de verano

El animador Paco Santos personifica la transformación de los shows musicales en las plazas de los pueblos

Juan Carlos Ramos

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:08

Jarandilla se encuentra en el corazón de la comarca de La Vera, en el norte de la provincia de Cáceres, lugar de refugio para muchos ... veraneantes que huyen de las masificadas playas y buscan el frescor de las faldas de Gredos y las pozas del río Tiétar. A poco más de dos horas de Madrid, con buena conexión por autovía, la población se multiplica cada verano. Y con ella, la demanda de ocio.

