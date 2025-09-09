El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Deporte

'Heat training', el modo de entrenar de la élite... ¿que podemos copiar?

Dos profesionales nos explican en qué consiste y quién puede practicarlo

Julia Fernández

Julia Fernández

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:02

Escucha la noticia

5 min.

La última moda a la hora de entrenar es el 'heat training', cuya traducción literal es entrenamiento con calor. Pero no con un poco, no. ... No vale con quitar el aire acondicionado de la sala donde vas a hacer cinta o spinning. Hablamos de bien de bochorno, de ese que te hace sudar por sitios insospechados y sufrir un poco. ¿Por qué nos sometemos a esta 'torturita'? Dicen que ejercitarte en ese ambiente es la clave para rendir más y el secreto que está detrás de los triunfos de, por ejemplo, Tadej Pogaçar, dominador absoluto del ciclismo actual, o de Kilian Jornett, el mejor corredor del mundo de carreras de montañas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  3. 3

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  4. 4

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  5. 5

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  6. 6 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  7. 7 Brasas en el centro de Algorta
  8. 8

    La mejor vaca de España es de Sopuerta
  9. 9

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  10. 10

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Heat training', el modo de entrenar de la élite... ¿que podemos copiar?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

&#039;Heat training&#039;, el modo de entrenar de la élite... ¿que podemos copiar?