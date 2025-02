El precio de vivir solo: esto es lo que cuesta de más no tener pareja

Carmen Barreiro Sábado, 15 de febrero 2025, 00:10 | Actualizado 01:01h. Comenta Compartir

Vivir solo no compensa... al menos económicamente. Vaya por delante que tiene muchísimas ventajas, nadie te molesta por las mañanas, ves lo que quieres en ... la tele, el baño siempre está libre, comes a la hora que te apetece sin tener que dar explicaciones... pero el dinero que cuesta disfrutar de todos esos beneficios no es una de ellas. La brecha económica entre las personas solteras y las que viven en pareja es cada vez más grande, hasta el punto de que casi cuatro de cada diez españoles que comparten techo reconocen que siguen en su relación actual únicamente porque no se pueden permitir vivir solos, según revela un estudio realizado por la plataforma de ahorro e inversión Raisin.

Es más, el 21% de los encuestados aseguran que su relación cambiaría si su situación financiera mejorase y uno de cada diez directamente rompería con su pareja. «No es ningún secreto que la vida resulta más cara cuando no tienes un compañero con el que compartir los gastos, pero el desfase entre ambas situaciones ha llegado a tal punto que afecta incluso a decisiones tan importantes como la propia continuidad de la relación», destacan los responsables del estudio. Cuánto hay que ganar para vivir (bien) solo Desde un punto estrictamente económico, la diferencia entre vivir solo o acompañado es importante, muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que el precio medio que se paga en nuestro país por alquilar una casa de 75 metros cuadrados es de 1.048 euros. Según los cálculos realizados por la plataforma, una persona soltera gasta unos 764 euros más al mes que una pareja que comparte los gastos de una casa, lo que se traduce en un desembolso adicional para los 'singles' de más de 9.000 euros anuales. El súper, otro agujero «Un soltero en España necesitaría ganar 50.000 euros al año como mínimo para poder cubrir los gastos básicos de una casa y mantener un nivel de vida equiparable al de una pareja en la que cada miembro ingresa 27.000 euros anuales, que es el salario medio bruto que se cobra en nuestro país», precisan en Raisin. El acceso a una vivienda es precisamente «uno de los principales retos» a los que se enfrentan las personas solteras a la hora de independizarse. «Los precios de las hipotecas y las dificultades para ahorrar hacen que los singles recurran más al alquiler que las parejas, lo que a su vez les complica todavía más poder comprar una casa porque se quedan sin capacidad de ahorro. Es la pescadilla que se muerde la cola», lamentan los expertos en economía doméstica. Gastos mensuales La alimentación es otro de los gastos mensuales donde los solteros también pagan el pato de vivir solos. Una persona sola desembolsa una media de 250 euros al mes en el supermercado, mientras que una pareja puede alimentarse prácticamente igual por solo 100 euros más al mes. Es decir, el soltero tiene que gastar unos 75 euros más por comer lo mismo que una pareja que comparte techo. Ocurre parecido con los pagos de suministros (luz, agua. internet, gas...) y suscripciones. Aunque es evidente que dos personas consumen más que una que vive sola, proporcionalmente sigue saliéndole mucho más caro al soltero.

