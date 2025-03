Estos son los 10 alimentos que puedes comer 'caducados'

Carmen Barreiro Sábado, 8 de marzo 2025, 00:03 Comenta Compartir

Es media tarde, te ha entrado un poco de hambre y te acercas a la nevera con la intención de picar algo. Echas un vistazo en diagonal y finalmente te decides por unas lonchas de jamón cocido, un poco de queso y un yogur. Merienda perfecta. Pero empiezas a comer y el fiambre tiene un sabor raro. ¡Uf!, esa textura gelatinosa tampoco te da buena espina y terminas tirándolo a la basura. Qué le vamos a hacer. Sigues con el queso, que te sabe a gloria, y abres el yogur. No puede ser. Lleva unos días caducado. Llegado a este punto, ¿te lo tomas igualmente o haces lo mismo que con el jamón cocido y lo tiras a la basura? «Te lo puedes comer sin ningún problema», aclaran los expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El yogur forma parte de la lista de alimentos que podemos comer pasada la fecha impresa en el envase. Porque una cosa es la caducidad de un producto y otra muy distinta el consumo preferente. Pueden parecer lo mismo, pero son dos conceptos diferentes que conviene diferenciar. «La primera se debe cumplir escrupulosamente porque te juegas la salud, mientras que la segunda nos indica la fecha a partir de la cual ese alimento deja de estar en condiciones óptimas de sabor y textura pero es perfectamente apto para el consumo siempre que se conserve de manera adecuada», precisan en el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA).

Hasta... semanas después

Además de los yogures, otros productos de nuestro día a día que se pueden comer sin peligro alguno pasada la fecha de consumo preferente son «el pan de molde, las patatas fritas, los frutos secos, la pasta, arroces, legumbres, embutidos y quesos curados, sopas y salsas de sobre, envases de tomate frito, refrescos y también las bebidas alcohólicas», enumeran los expertos.

En general, «no hay mayor problema por consumir cualquiera de estos diez alimentos días o incluso semanas después de la fecha impresa en el envoltorio siempre y cuando cumplan una serie de requisitos como, por ejemplo, que el envase no esté abierto ni presente signos de deterioro», precisan en la OCU. Ante la duda, los expertos lo tienen claro: «Todo aquello que no huele bien, ni sabe cómo debería, mejor tirarlo a la basura».

Golpes en las latas... peligro

Las conservas son los productos que más tiempo se mantienen en perfectas condiciones, pero no te confíes. «Como son alimentos que se envasan al vacío, un golpe o una abolladura pueden significar que se ha perdido la hermeticidad, lo que abre una vía a la entrada de microorganismos. Si al abrir la lata, el alimento envasado tiene mal aspecto o un olor raro, ni lo pruebes. Lo mejor es tirarlo aunque esté dentro de los límites de la fecha de consumo preferente. Ocurre lo mismo con los envases que están abombados», insisten los especialistas.

En el caso de los yogures y productos fermentados, la fecha que aparece en la tapa siempre es de consumo preferente. «Es lo que en seguridad alimentaria se conoce como producto 'gras' o alimento reconocido por los expertos como seguro. Las bacterias presentes en este tipo de productos los hacen resistentes a muchos ataques», precisan en CNTA. Un queso curado, por ejemplo, dura muchísimo. Otra cosa es que con el paso del tiempo se ponga muy duro y nos resulte desagradable comerlo, pero desde el punto de vista sanitario no tiene mayor problema. El queso fresco, sin embargo, se pone malo mucho antes porque sus bacterias no son tan resistentes.

¿Y los huevos?

La teoría dice que su vida útil es de 28 días después de su puesta, lo que no quiere decir que no podamos comerlos después. «Lo que ocurre es que según pasan los días se alejan de su condición óptima y se pueden estropear», precisan los expertos en seguridad alimentaria.

Sin fecha de caducidad

Pero también existen alimentos que no llevan ni fecha de caducidad ni de consumo preferente, como las bebidas alcohólicas con una graduación superior al 10%, pero también el vinagre, la sal, el azúcar o los chicles. «Esto no quiere decir que no se estropeen con el paso del tiempo. De hecho, algunas bebidas sí lo hacen. Lo que ocurre es que afecta exclusivamente a la calidad del producto, pero en ningún caso supone un riesgo para nuestra salud», recuerdan en la OCU.

Y si como pollo en malas condiciones... Salmonelosis: causada por una bacteria (salmonella), su periodo de incubación es de entre 12 y 36 horas. Entre los síntomas, destacan el dolor abdominal, diarrea, vómitos, fiebre, dolor de cabeza y malestar general.

Listeriosis: en este caso, la bacteria responsable es la listeria y su periodo de incubación es muy variable, entre tres días y un mes. Esta infección causa gastroenteritis, fiebre, vómitos, malestar general e incluso puede causar abortos y malformaciones del feto en embarazadas.

Intoxicación por E. coli: su periodo de incubación es de entre 2 y 10 días y sus principales síntomas son calambres, diarreas sanguinolentas y, en ocasiones, también puede desencadenar el síndrome urémico hemolítico (insuficiencia renal, anemia hemolítica y destrucción de plaquetas).

Intoxicación por toxina botulínica: los síntomas más frecuentes son vómitos, dificultad para respirar, hinchazón abdominal, incluso dificultad para tragar o pérdida de visión. Su periodo de incubación es de entre 12 y 36 horas.