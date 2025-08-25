El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adobe Stock
Vivir verano

Ni la del cole, ni una de tela: así debe ser la mochila para el monte

Ahora que todo el mundo quiere hacer senderismo, conviene prestar atención a dónde llevamos todo lo necesario para pasar la mañana en el monte... sin hacernos daño

Julia Fernández

Julia Fernández

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:03

Escucha la noticia

5 min.

Con los calores del verano, todos buscamos donde estar fresquitos. Está la playa, con la posibilidad de bañarse. Pero cada vez nos interesa más la ... montaña. A raíz de la pandemia, somos más las personas nos hemos echado al monte... Y a los novatillos se nos reconoce por las pintas. Porque esto no es como irse a una cala, donde lo único que necesitas son unas chanclas, un bañador cualquiera y la cartera para el chiringuito. Salir a hacer una ruta por la naturaleza, incluso si es corta, requiere de cierta preparación previa y algo de material.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  2. 2

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  3. 3

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  4. 4

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  5. 5

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  6. 6

    Las fiestas aún no son para todos
  7. 7

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  8. 8

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  9. 9

    Asesinato en una tienda de golosinas
  10. 10 La nueva vida de Sandra y Roberto al otro lado de la barra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ni la del cole, ni una de tela: así debe ser la mochila para el monte

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Ni la del cole, ni una de tela: así debe ser la mochila para el monte