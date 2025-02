El carguero Malaespera desaparece en el mar

¿Qué pudo pasar?

«El trayecto de Bilbao a Newport es ruta frecuentadísima y no es lo probable que caso de accidente grave, no hubiera quedado alguna señal o vestigio del barco», se extrañó 'El Noticiero' al especular sobre las causas de la desaparición y cuando todavía entraba dentro de lo posible que la desaparición fuera solo una demora extraordinaria. «La casa consignataria ha telegrafiado a numerosos puntos de las costas de Francia e Inglaterra, ha interrogado a cuantos capitanes en estos días han cruzado aquella ruta y si no ha podido tenerse noticia alguna satisfactoria tampoco se han tenido noticias que hagan temer un naufragio». El diario apuntó varias posibilidades, entre ellas una rotura del timón y una avería en la máquina que habrían llevado al barco, sin gobierno y a la deriva, a algún destino incierto. «También puede esperarse que haya ocurrido una colisión y que los tripulantes del Malaespera se hallen de viaje a bordo del buque que los recogiera», sugirió también el periódico.