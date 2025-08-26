El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Orden de pago de 60 pesos de oro firmada por Cortés en 1527. AFP
Tiempo de historias

La misión hispana del FBI tras los documentos robados de Hernán Cortés

El equipo de la agencia especializado en delitos contra el patrimonio ha recuperado y devuelto a México un manuscrito del conquistador extremeño

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Martes, 26 de agosto 2025, 00:12

La recuperación por parte del FBI de un manuscrito firmado por Hernán Cortés que había sido robado en México hecha pública la semana pasada ha ... sido el resultado de un larga investigación que recuerda más a una novela negra que a una operación de defensa del patrimonio basada en la colaboración internacional. La devolución del documento a las autoridades mexicanas ha puesto de actualidad el trabajo de una sección poco conocida de la agencia federal de policía estadounidense, el FBI's Art Crime Team, el Equipo de Delitos contra el Arte del FBI, establecido en 2004.

