Recreadores caracterizados como vikingos en la Whitby War Weekend de Leed, Reino Unido, en 2019. Danny Lawson
Tiempo de historias

Una figurita vikinga de tres centímetros revela cómo se pudo peinar Harald Bluetooth

La pieza permanecía olvidada en los fondos del Museo Nacional de Dinamarca desde que fue encontrada en Noruega en 1797

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:24

Una pequeña figura de apenas tres centímetros de altura, redescubierta en las colecciones del Museo Nacional de Dinamarca, en Copenhague, ofrece una mirada única a ... la estética personal vikinga del siglo X. Tallada en marfil de morsa, un material lujoso de la época, esta pieza de Hnefatafl, un juego de mesa similar al ajedrez popular entre los siglos VIII y XI entre los pueblos nórdicos, representa a un hombre con un peinado detallado: raya al medio con una onda lateral que deja la oreja visible, cabello cortado en la nuca, un gran bigote, patillas y una perilla larga trenzada. Según Peter Pentz, conservador del museo, «es excepcional que tengamos una representación tan vívida de un vikingo, incluso en tres dimensiones. Se trata de un busto en miniatura y es lo más parecido a un retrato de un vikingo que podemos tener». Además muestra el cuidado estético de la élite de la Era Vikinga.

