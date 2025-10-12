Una falsa carga policial en 'La Gaceta del Norte'

El 8 de febrero de 1933 el Ayuntamiento de Bilbao, presidido entonces por Ernesto Ercoreca, acordó por mayoría –24 sobre 21 votos– el derribo del ... monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Votaron a favor de la demolición los nueve representantes de Acción Republicana –el partido del alcalde–, los tres radicales y los doce del PSOE. Se opusieron los doce representantes del PNV, los seis de Acción Nacionalista Vasca y los tres monárquicos.

Los partidos de la derecha y los católicos en general se movilizaron para oponerse a la medida con todo tipo de iniciativas de protesta, de las que la más notable fue una multitudinaria ceremonia de desagravio al Corazón de Jesús convocada para el domingo 12 de febrero y cuyo mayor impulsor fue 'La Gaceta del Norte'.

Mientras 'El Liberal' aplaudía el próximo fin del monumento, signo de «un culto adulterado, de la exclusiva invención de los jesuitas» y símbolo de «las luchas políticas y las bajas pasiones de los enemigos de la Libertad», enfrente 'La Gaceta del Norte' llamaba a defenderlo. «Nos aprestamos dispuestos a abrazar todo sacrificio, por heroico que sea, para defender los conculcados derechos de Dios y los más sagrados sentimientos del corazón humano, que tienen de Dios una necesidad absoluta», decía el diario conservador. 'El Pueblo Vasco' y, sobre todo, 'Euzkadi' se pronunciaban en términos similares, mientras 'El Noticiero Bilbaíno' se mostraba más neutro.

El sábado 11 de febrero, la víspera del gran acto de desagravio, 'La Gaceta del Norte' encabezó su tercera página con una llamativa fotografía apaisada a seis columnas. En ella se veía, a la izquierda, a uno de los grupos de jóvenes que acudían a rezar junto al monumento como acto de protesta y, a la derecha, a dos policías a caballo, cabalgando hacia ellos. El pie decía: «En las cercanías del monumento al Sagrado Corazón de Jesús – Una pareja de la Guardia de Seguridad inicia el despeje de los grupos de estudiantes católicos».

Al día siguiente, 'El Liberal' denunció que la foto era un montaje; una 'fake new', que se diría ahora. «Las 'piadosas' mentiras de 'La Gaceta'», tituló la pieza, que reproducía la imagen. «Muy burda, muy torpe, como propia de quien la ha urdido, la composición fotográfica que ayer sirvió a sus lectores 'La Gaceta del Norte'», criticaba el diario socialista. «Hasta el mas zote advierte la superchería, la grosera mentira gráfica, con que mancha sus paginas el piísimo diario», con la idea de mostrar una carga policial que en realidad no se había producido.

«Esfumados e imprecisos»

«El truco consiste en haber ampliado, desproporcionadamente» los guardias montados, «hasta hacerles borrosos, esfumados e imprecisos, para pegarlos junto al impávido grupo de niños, y dar la sensación de que los guardias van a atropellar a criaturas inocentes». 'El Liberal' consideraba intolerable la publicación y pidió que se tomaran medidas: «Vea el señor gobernador si se puede desprestigiar impunemente a la fuerza pública inventando cargas contra los niños que no existen. ¿No está aún en vigor la Ley de Defensa de la República para salir al paso a estas calumnias?»

'La Gaceta' respondió el martes 14: «Un diario local que se ha especializado en el noble arte de la soplonería pide que se nos aplique nada menos que la Ley de Defensa de la República por haber publicado una fotografía». Defendió el diario conservador que «basta ver nuestro grabado para comprender que se trata de dos fotografías separadas por una raya fina que claramente se percibe». «Ni hemos hablado de cargas, ni hemos escrito una palabra de desprestigio de los guardias».

Salvado en los tribunales El 19 de mayo de 1933 el Tribunal de lo Contencioso dictó dos autos por los que suspendía la ejecución de la demolición del Sagrado Corazón. El monumento era una obra de arte y, por ello, no era susceptible de reposición, ni admitía indemnización alguna. Además representaba el sentimiento de una ideología «cuya legitimidad venía amparada por las leyes».

Los demás diarios siguieron el enfrentamiento, sobre todo cuando se supo que el gobernador, José María Amilibia, había tomado cartas en el asunto. «Por tratarse la fotografía de una composición que constituye un hecho calumnioso, muy de lamentar en un periódico que se dice de orden, he remitido un ejemplar de dicho diario al ministro de Gobernación para la aplicación de la sanción oportuna», declaró, según 'El Noticiero Bilbaíno'.

La sanción llegó y se hizo pública el día 16. Según 'El Noticiero', «se dio cuenta del caso telefónicamente al señor Casares Quiroga, que, como se sabe, se halla en Ronda. El ministro ha telegrafiado disponiendo que se comunique a dicho diario la imposición de una multa de 10.000 pesetas». 'El Liberal' lo celebró como un castigo justo a «la burda trama urdida para producir efecto en el ánimo de los lectores incautos y católicos, más respetuosos que su órgano en la Prensa con el octavo mandamiento».

Obviamente, 'La Gaceta' se dolió por la «arbitraria sanción». Pero el mismo día recibió «una gratísima sorpresa»: la carta de apoyo de un anónimo suscriptor... de 'Euzkadi'. El lector nacionalista explicaba que, como «verdadero vasco» y por tanto católico, se solidarizaba con el «valiente periódico» conservador por «su briosa y audaz campaña en defensa de la Religión en nuestra tierra». En el sobre, con la misiva, adjuntaba 100 pesetas y lanzaba la iniciativa de abrir una colecta popular para pagar la multa.