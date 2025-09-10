El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Presentación del cuadro recuperado en Argentina por la Fiscalía. AFP

Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis perteneciente a una colección desaparecida en Bilbao

La colección Goudstikker fue saqueada durante la Segunda Guerra Mundial y los aliados le siguieron la pista hasta el puerto de la capital vizcaína

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:38

Un anuncio colocado en una página web argentina para vender casas ha permitido localizar un cuadro robado por los nazis a un marchante judío, una ... hallazgo que ha vuelto a traer a la actualidad la colección Goudstikker, una de las mayores pinacotecas saqueadas en la Segunda Guerra Mundial y cuyo rastro se perdió en Bilbao en 1945. La obra, 'El retrato de una dama' del pintor italiano del siglo XVIII Giuseppe Ghislandi, estaba en manos de la familia del ya fallecido Friedrich Gustav Kadgien, un miembro de las SS que coordinó el saqueo de las fortunas de judíos en los años 40 y se refugió en Argentina. El hombre que vendió esta obra fue Alois Miedl, uno de los responsables del expolio y que, tras la derrota nazi, pasó por el País Vasco para intentar poner a salvo su botín.

