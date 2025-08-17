El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Josemi Benítez
Tiempo de historias

Corsarios, pescadores y un barco cargado de botijos

En 1798 Manuel Braña vio cómo su bergantín era abordado por unos ingleses, abandonado y rescatado por una lancha de Bermeo, cuyo alcalde se negó a devolverlo

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:33

El 17 de junio de 1798 fue un día nefasto para el comerciante asturiano Manuel Braña pero estupendo para el pescador bermeano Domingo Antonio de ... Goienechea, porque el primero perdió su barco, abordado por corsarios ingleses cuando navegaba hacia Bilbao, y el segundo lo encontró abandonado horas después, con su carga intacta, y se lo llevó remolcado a su puerto. Para Braña todo pudo haber quedado en anécdota si le hubieran devuelto su bergantín y la parte del cargamento, que no pareció interesar a los ingleses: botijos y cobre. Pero no fue así. El alcalde de Bermeo se negó, dando inicio a un conflicto jurisdiccional con el Consulado de Bilbao que acabaría llegando a la Corte, en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  2. 2

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  3. 3 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  4. 4 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  5. 5

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  6. 6

    Un problema técnico en el montaje del escenario de Abandoibarra obliga a cancelar el concierto de este sábado
  7. 7 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  8. 8

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  9. 9

    Extremadura y Castilla y León piden al Gobierno que envíe al Ejército, mientras en Galicia la situación sigue descontrolada
  10. 10 Programa completo del txupin de la Aste Nagusia 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Corsarios, pescadores y un barco cargado de botijos

Corsarios, pescadores y un barco cargado de botijos