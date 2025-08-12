El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Napoleón cruzando los Alpes» (1800), pintado por Jean-Louis David. efe
Tiempo de historias

El ADN explica el desastre de Napoleón en Rusia

El estudio de los dientes de varios soldados franceses enterrados en una fosa común revela la naturaleza de los patógenos que los mataron

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Martes, 12 de agosto 2025, 19:00

En 1812, Napoleón invadió Rusia con un ejército de más de 600.000 hombres esperando una victoria rápida. Sin embargo, los rusos aplicaron una estrategia ... de tierra quemada, retrocediendo, destruyendo recursos y evitando enfrentamientos directos. Cuando las fuerzas napoleónicas llegaron a Moscú, encontraron la ciudad incendiada y sin provisiones. Con el invierno acercándose, Napoleón se vio obligado a retirarse. El invierno ruso, con temperaturas extremadamente bajas, tormentas de nieve y caminos intransitables, devastó a su ejército. La falta de alimentos, ropa adecuada y refugio, combinada con ataques de guerrilla rusos, diezmó a la 'Grande Armée'. Se estima que menos de 50.000 soldados regresaron vivos. El 'General Invierno' se convirtió en la metáfora de cómo las malas condiciones meteorológicas y la estrategia rusa derrotaron a Napoleón. Ahora, un análisis de ADN de última generación ha revelado qué patógenos contribuyeron a esta catástrofe militar (para el imperio francés). Y para sorpresa de los historiadores, parece que no fueron el tifus ni la fiebre de las trincheras, como se creía hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

