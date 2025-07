Samsung 'dobla' la apuesta: llegan los nuevos Flip 7 y Fold 7 con más pantalla y menos peso

José A. González Miércoles, 9 de julio 2025, 16:00 Comenta Compartir

Desde hace varios años, el verano es sinónimo de Flip y Fold en Samsung. No, no es un baile veraniego, ni tampoco un helado con sabor exótico. Son los móviles plegables que desde 2020 inundan el mercado dentro de la familia Galaxy Z de la tecnológica surcoreana. Cinco años después de su lanzamiento, la firma 'dobla' su apuesta con pantallas más grandes y una 'dieta' que adelgaza ambos modelos.

Bajo el número 7, Samsung ha lanzado este miércoles el Flip y el Fold en un evento en Nueva York con la premisa de traer al mercado un «nuevo capítulo de los plegables que aúna diseño e ingeniería, con IA construida específicamente para el formato plegable». Y lo hace a toda pantalla, o para los amantes del cine en pantalla grande, pero «que cabe en el bolsillo», asegura la compañía asiática. De borde a borde: así han bautizado la pantalla externa que recubre la parte trasera del Flip 7, con un tamaño de 4,1 pulgadas Super Amoled que «permite ver y hacer más en la pantalla exterior», explican desde Samsung. En su interior, este dispositivo flexible equipa una pantalla de 6,9 pulgadas, 0,2 más que su predecesor, el Flip 6.

Como si de las ediciones de bolsillo de los 'best sellers' se tratase, Samsung presenta esta apuesta para tener todo «en la palma de la mano». «Cabe fácilmente en un bolsillo pequeño o en un bolso, lo que lo hace perfecto para cualquier uso. Ya sea para responder llamadas mientras tomas un café o para hacer fotos en una tienda, no tendrás que preocuparte por las inevitables caídas y golpes que se producen durante el día», aseguran. En esta nueva versión del Flip, Samsung ha conseguido poner a dieta su dispositivo hasta conseguir «el más delgado —según sus especificaciones— hasta la fecha»: 188 gramos y 13,7 mm cuando está plegado. Además, destacan que la bisagra que permite la flexión del móvil ha sido mejorada para que el plegado sea más suave y la durabilidad mayor.

No es la única novedad. El otro gran anuncio de la familia Flip es que este 2025, por primera vez, no viene solo —y no es el Fold. Samsung saca al mercado una versión 'barata' del Flip, bautizada como Flip FE, «para llevar la experiencia plegable a aún más usuarios», explican. A pesar de llevar varios años en los mercados mundiales, los teléfonos plegables aún están muy por encima del precio de un dispositivo normal e, incluso, de los topes de gama. Se espera —a falta de confirmación oficial— que los nuevos Flip y Fold lleguen a las tiendas españolas por encima de los 1.500 y 2.000 euros, respectivamente.

En el caso del FE, el precio se espera sensiblemente por debajo de estas cifras, y sus prestaciones serán ligeramente inferiores a las de sus hermanos. Cuenta con una pantalla principal de 6,7 pulgadas y una exterior sensiblemente más pequeña que la presentada este miércoles con el Flip 7. Además, solo estará disponible en blanco y negro; una gama más escasa que la de su hermano 'top', que llega en negro oscuro, azul intenso, rojo coral y verde menta.

Fold, la apuesta en grande

El Galaxy Z Fold 7 llega con un diseño más delgado y ligero, situándose entre 0,35 y 0,36 pulgadas de grosor. La mejora en el peso lo hace más cómodo en mano, alineándose por fin con propuestas rivales como los plegables de Honor, Vivo y Google. Sus pantallas interna y externa son más grandes: 8 y 6,5 pulgadas, respectivamente. «La pantalla principal del smartphone Galaxy Z Fold 7 es un 11% más grande que la de la generación anterior, proporcionando aún más espacio de pantalla para la edición de contenidos y la multitarea a través de múltiples aplicaciones», destaca Samsung.

Una de las grandes sorpresas es la incorporación de una cámara principal de 200 megapíxeles, que marca un salto notable respecto a los 50 MP del Fold 6. Este sensor busca competir directamente con propuestas como el Pixel Fold 2 y el Vivo X200 Ultra. En el caso del Flip 7, el sistema de doble cámara trasera incluye una cámara gran angular de 50 MP y una ultra gran angular de 12 MP, que ofrecen una claridad de alto nivel en cualquier condición de iluminación.

En el terreno del software, Samsung da un fuerte impulso a Galaxy AI e integra funciones avanzadas de Google Gemini, como el asistente de fotos y resúmenes inteligentes, además de los ya conocidos en gamas anteriores como el asistente de dibujo o el asistente de escritura.

Nuevos relojes

Samsung ha presentado también oficialmente los nuevos Galaxy Watch8 y Watch8 Classic, una evolución que unifica diseño, tecnología y bienestar en una misma propuesta. Inspirados en el Galaxy Watch Ultra, ambos modelos adoptan una estética coherente con esfera redonda y diseño tipo cojín, además de una estructura interna optimizada que los convierte en los relojes más delgados de la compañía hasta la fecha. El sistema Dynamic Lug mejora el ajuste a la muñeca, lo que se traduce en mayor comodidad y precisión en el seguimiento de salud.

Más allá del diseño, la serie Galaxy Watch8 mejora en visibilidad, autonomía y capacidades de medición. La pantalla alcanza un brillo máximo de 3000 nits, el GPS dual proporciona mayor precisión y el nuevo procesador de 3 nanómetros permite un uso más fluido. Entre las funciones más innovadoras se incluye la detección de apnea del sueño, un índice de antioxidantes que mide los niveles de carotenoides en cinco segundos, y herramientas avanzadas de control del estrés. Todo esto apunta a ofrecer una visión más completa del estado físico y mental del usuario.

Además, esta es la primera serie equipada con Wear OS 6 y con el asistente Gemini de Google preinstalado, lo que permite una interacción más natural mediante comandos de voz. La nueva interfaz One UI 8 Watch facilita el acceso a información clave a través de mosaicos personalizables y notificaciones optimizadas. La gama se completa con el Galaxy Watch Ultra, el modelo más resistente y con mayor autonomía hasta ahora, y el Galaxy Ring, una propuesta más discreta para el seguimiento continuo de la salud, con hasta siete días de autonomía en un diseño compacto.