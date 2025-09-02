Probamos el Oppo Reno14: un móvil con triple flash para enamorar a los adictos a las redes sociales

Iñaki Juez Martes, 2 de septiembre 2025, 19:14 Comenta Compartir

Seamos sinceros. Los jóvenes de hoy en día viven en una era dominada por los selfies y las redes sociales. Ahora no solo son consumidores de contenidos, también se dedican a crearlos. Por ello, era solo cuestión de tiempo que los fabricantes de móviles intentaran explotar este filón creando un smartphone que hablara su mismo idioma. Pues bien, eso es lo que pretende Oppo con su serie Reno14, presentada este martes en Madrid. El teléfono principal, que EL CORREO ha podido ya probar antes de su puesta de largo oficial, guarda varios ases en la manga para garantizar una experiencia premium sin renunciar a una buena relación calidad-precio. Desde luego, y como se verá a continuación, la marca china ha hecho todo lo posible para atraer a las nuevas generaciones con un celular que no pasa desapercibido.

Diseño: esta cara me suena

No se puede negar lo evidente. Este Oppo Reno 14 se parece mucho, pero mucho, a un iPhone. Eso no es necesariamente malo, ya que en materia de diseño los móviles de la manzana mordida siguen siendo un gran referente. Además, está demostrado que sus formas redondeadas son el objeto de deseo de muchos jóvenes. Por tanto, era casi inevitable que el fabricante chino, donde la copia está socialmente aceptada como un gesto de admiración, hiciese un smartphone tan similar a los de Cupertino.

Por si fuera poco, en su parte trasera nos encontramos con una isla para las dos cámaras en vertical similar a la que tendrá la próxima generación de teléfonos del fabricante estadounidense. Eso sí, en este caso, será un poco más grande al acoger el complejo sistema de flashes del que hablaremos más adelante. Y encima con un sombreado que rodea al conjunto para aportar un plus de elegancia y personalidad propia en el caso del teléfono de un bonito color verde mate al que hemos tenido acceso bautizado como 'Luminous Green'. A destacar también el espectacular color iridiscente de inspiración oceánica llamado 'Opal White', que cambia de tonalidad según la luz, también disponible en el catálogo de Oppo de esta serie.

Sus 187 gramos de peso y sus 7,42 mm de grosor hacen que el móvil se sienta bastante delgado y ligero, lo que facilita su agarre durante largos periodos de tiempo con una sola mano. Su trasera de vidrio esculpido, construida a partir de una única pieza, también contribuye a que sea más ligero. Y punto para Oppo por conseguir que el cristal, increíblemente sedoso al tacto y envuelto en una capa de protección Corning Gorilla Glass, apenas resbale en la mano. Como nota curiosa, su conector USB está tratado con un recubrimiento anticorrosión de grado platino, lo que garantiza una durabilidad a largo plazo incluso en las condiciones más exigentes.

En definitiva, un smartphone de tamaño compacto (157,90×74,73 mm) con un look que no tiene nada que envidiar al de teléfonos más caros gracias también a su marco de aluminio aeroespacial reciclado, un material premium que otorga un plus de resistencia a las caídas. En sus lados planos con bordes contorneados se alojan los botones de volumen y encendido. Con solo verlos, es imposible que no vuelva de nuevo a la memoria la imagen de los últimos iPhones.

Pantalla: una de cal y otra de arena

A estas alturas de la película es casi imposible encontrarse con un móvil que tenga una pantalla mediocre. Y, desde luego, no es el caso de este Oppo Reno 14. El panel AMOLED de 6,59 pulgadas con una resolución 1,5K de 2760x1256 (460 PPI) se ve realmente bien. A destacar el óptimo calibrado que viene de fábrica ofreciendo colores naturales y una gran nitidez. Si a esto le unimos su certificación HDR10+ y una buena tasa de refresco de hasta 120 Hz, estamos ante un teléfono ideal para consumir todo tipo de productos multimedia. Y en todas las condiciones, ya que lo podemos manejar con las manos mojadas, grasientas o con guantes.

Sin embargo, esta pantalla plana, con biseles algo más anchos de lo que me gustaría con sus 1,6 mm, tiene su particular talón de Aquiles. Y es importante. Su brillo es de 600 nits con picos de 1.200 cuando estamos en exteriores. Para poner los datos en contexto, el iPhone 16 tiene 1.000 nits de promedio con máximos de 2.000. Esta limitación técnica provoca que la visibilidad del panel baje muchos enteros a pleno sol. Algo difícil de aceptar cuando se trata de un producto dirigido a un público joven acostumbrado a usar el móvil en plena calle y a todas horas. En estos casos, es casi imprescindible buscar las sombras para disfrutar de él. Una pena.

Procesador: rendimiento garantizado con una pega

Ya lo vamos diciendo en varios análisis desde hace tiempo: MediaTek está haciendo todo lo posible para ser una alternativa sólida a la hegemonía de Qualcom y sus Snapdragon en el sector de la telefonía móvil. No hay más que usar este Oppo Reno 14, que alberga un Dimensity 8350, con 8 núcleos de CPU y una frecuencia de hasta 3,35 GHz, para darse cuenta de ello. No es el chip más potente del mercado pero hay que reconocer que el smartphone del fabricante chino vuela en la mayoría de los casos, gracias también a sus 12 GB de memoria base. Es cierto que disminuye un poco en su rendimiento en el caso de los videojuegos con más potencia gráfica, por lo que habrá que rebajar un poco estos requisitos técnicos para disfrutar de ellos. En todo caso, nada preocupante, ya que la GPU Mali-G615 de 6 núcleos mantiene muy bien el tipo en casi todas las situaciones.

Peor sabor de boca me ha dejado el hecho de que se caliente más de lo que me gustaría. Incluso cuando no se están ejecutando tareas complejas. No llega a ser algo dramático pero es cierto que ese ligero aumento de temperatura acaba resultando molesto a la larga. Algo difícil de entender teniendo en cuenta además que este Oppo cuenta en su interior con una cámara de vapor inteligente que en teoría debería ser suficiente para disipar el calor de forma rápida y eficiente. La buena noticia es que no se produce siempre y seguramente tendrá fácil solución vía software con un parche y un clima más benigno. Pero el sobrecalentamiento está ahí y no sé puede obviar. Para compensar: su almacenamiento parte de los 256 GB hasta los 512 GB. Espacio más que suficiente para guardar un montón de archivos sin depender de la nube. Y atención, porque también incorpora un procesador NPU 780 dedicado a las múltiples tareas de Inteligencia Artificial (IA) que puede realizar este móvil de Oppo, tal y como veremos más adelante.

Batería: gran autonomía con una sola pega

Este apartado cada vez tiene más importancia en el mercado de los smartphones, sobre todo si, como en el caso de este Oppo Reno14, está dirigido a usuarios que se pasan el día pegados a sus pantallas. En ese sentido, el nuevo móvil de la marca china no decepciona con sus 6.000 mAh, una cantidad superior a la de muchos móviles de gama alta que suelen rondar los 5.000 mAh. Como resultado, nos hallamos ante un celular que me ha aguantado hasta dos días sin cargar impulsado también por la eficiencia energética del procesador de Mediatek. Incluso, conectado a la Wifi la mayoría del tiempo he llegado a tener un 70% de batería al final de la jornada en condiciones de uso moderado. Increíble.

Eso se traduce también en una autonomía de entre seis y siete horas de pantalla. Nada mal, si lo comparamos con otros modelos de similares características. Y si finalmente necesitamos volver a recuperar nuestra batería: contamos con una carga rápida de verdad de 80 Watios. Una barbaridad, ya que podemos pasar del 0 al 100% en unos 48 minutos. Con tan solo 10 minutos enchufado a la corriente, obtendremos un 30% que nos puede sacar de más de un apuro. Eso sí, se hace notar mucho la ausencia de la carga inalámbrica. Hay que pasar por el aro de un cargador por cable sí o sí. Un cargador que, como viene siendo ya habitual en este sector tecnológico, no viene incluido en la caja del teléfono. Nunca me acostumbro a ello.

Software: IA a tutiplén

Este Oppo Reno14 viene con Colors 15, la capa de la marca china que corre sobre la versión 15 de Android. Vayamos por partes. En primer lugar, confesar que no soy muy fan de Colors por su aspecto visual. El diseño de los iconos, menús y demás elementos gráficos me parecen desfasados comparados con otros modelos de la competencia, pero también sé que este estilo retro gusta mucho a los usuarios del gigante asiático. Además, es justo reconocer que el rendimiento de esta capa es fenomenal. Todo va como un tiro sin que se produzcan molestos parones o ralentizaciones cada dos por tres.

Lo que ya no parece de recibo es que un móvil salga al mercado con una versión del sistema operativo de Google anterior al actual. Ya sé que Android 16 se lanzó en junio de este año y que no presenta grandes cambios respecto a su antecesor pero no por ello debería venderse debidamente puesto al día. Por lo menos, el fabricante oriental promete cinco años del sistema operativo para este teléfono, algo que se agradece para garantizar la extensión de su vida útil.

Actualizaciones aparte, Colors 15 incorpora una larga lista de funciones de Inteligencia Artificial (IA) que lo acercan a los buques insignia de otras marcas. No solo es que Gemini, el chatbot de Google, esté perfectamente integrado incluso con las propias apps de Oppo como calendario o notas para poder realizarle todas nuestras consultas y realizar múltiples funciones. Además, con este Reno14 podemos traducir conversaciones cara a cara, llamadas con números de teléfono extranjeros y videollamadas tanto telefónicas como de aplicaciones de mensajería como WhatsApp en tiempo real, así como la posibilidad de generar resúmenes de las reuniones con AI VoiceScribe. Y una sorpresa: su compatibilidad a través de la función de O+ Connect para pasar fotos, vídeos y archivos a usuarios con productos de Apple con total facilidad.

Fotografía: un cegador triple flash

Y llegamos a uno de los puntos clave en un móvil orientado a las redes sociales. El Oppo Reno14 incorpora un sensor principal Sony de 50 megapixeles. Su buena apertura focal de 1,8, unido al estabilizador óptico (OIS), garantiza unos buenos resultados fotográficos en casi cualquier circunstancia. Sin embargo, la verdadera estrella de la función es su postprocesado. Es verdad que a muchas personas no les gusta que sea tan agresivo pero hay que reconocer que la mayoría de las fotos tienen un efecto 'wow' que las hacen muy atractivas para compartirlas en Instagram. Los colores son intensos y el contraste muy marcado con un HDR que recoge la información de las zonas oscuras sin sobreexponer las claras. Un espectáculo.

El buen hacer de este Oppo Reno14 también se produce de noche hasta el punto de que en algunos momentos parece que se han colocado focos invisibles delante del objeto principal que se quiere inmortalizar. El poderío desplegado por la marca china en este aspecto es abrumador demostrando que está a la altura de otros referentes fotográficos del sector como Huawei, Apple o Google. Las fotos destacan por su nitidez y naturalidad de los colores incluso en entornos muy oscuros.

Y, por si fuera poco, el móvil incorpora un novedoso y cegador triple flash, uno más que en la mayoría de los móviles, para realizar fotos casi profesionales de retratos en interiores y entornos con poca luz. Incluso cuando utilizamos el teleobjetivo. Algo muy novedoso teniendo en cuenta que solemos desactivar normalmente el flash en nuestras aplicaciones de cámara para evitar que salgan sobreexpuestas o directamente quemadas. En este caso, los resultados son muy buenos buscando de nuevo una foto atractiva para las redes sociales. A nivel personal, sigo prefiriendo dejar todo el trabajo al postprocesado sin la ayuda de fogonazos extras pero es de agradecer poder contar con este tipo de opciones en determinadas circunstancias.

Hablemos ahora del zoom, para el que contamos con un teleobjetivo óptico Samsung de 3.5x, que no es de los más altos del mercado, con 50 mpx y apertura focal de 2.8, distancia focal de 80 mm y estabilizador óptico. ¿Los resultados? Impresionantes, sobre todo teniendo en cuenta el rango de precios en el que nos movemos. Pero claro, hay truco. De nuevo el postprocesado, aliñado con una buena dosis de Inteligencia Artificial, obra el milagro de poder contar con un zoom de 120x digital que lo coloca al nivel de muchos buques insignia que cuestan el doble.

Y es que hasta el 20 o el 30x las imágenes tienen una sorprendente nitidez. Eso sí, en algunos casos, se podrá comprobar ampliando la imagen cómo la IA se inventa detalles para que el conjunto tenga la misma resolución. Aquí se podría abrir un debate sobre si es legítimo dar el visto bueno a estas fotografías modificadas con elementos inventados. En mi opinión, no tengo ningún problema con este recurso siempre que los cambios virtuales no modifiquen sustancialmente la realidad. Como todo en la vida, la clave está en el equilibrio.

Pasemos ahora a la tercera lente del Oppo Reno14. Su gran angular. El hecho de tener un sensor de menor tamaño que los principales, alojado a la derecha de ellos, ya nos indica que va a ser el patito feo del conjunto fotográfico. Su resolución de tan solo 8 mpx, con apertura focal de 2,2 y autofoco, se antoja muy insuficiente para los amantes de este objetivo entre los que me encuentro. Que mínimo tener un 16 mpx para una lente que garantiza unas imágenes dramáticas y originales, por no hablar de las veces en las que es imposible sacar entero un elemento de gran tamaño. Por fortuna, y de nuevo gracias al postprocesado, los resultados son mejores de lo esperado tanto de día como de noche. Por lo menos, podemos recurrir a este objetivo con ciertas garantías de éxito .

Donde Oppo ha echado el resto es en la cámara delantera, indispensable para subir selfies o reels en las redes sociales. Esta lente Samsung cuenta con una muy buena resolución de 50 mpx y apertura focal de 2,0 con un tamaño de 1/2.75 pulgadas y autoenfoque. Unas prestaciones que la colocan en la élite de la telefonía móvil donde muchos fabricantes siguen montando objetivos mucho más modestos. Los resultados finales acompañan estas buenas especificaciones con fotos de lo más vistosas tanto de día como de noche a sujetos individuales o a grupos. El bokeh en los retratos es un poco agresivo pero muy bien ejecutado con una separación perfecta del modelo con el fondo. De nuevo, se nota aquí la mano de la Inteligencia Artificial.

Ampliar I.J.

Hablando de IA, este móvil viene cargadísimo de funciones que cambian las reglas del juego fotográfico. AI Recompose puede automáticamente escoger el mejor encuadre para una foto que haya sido tomada en diferentes formatos de imagen. En AI Perfect Shot, podemos hacer que alguien haya salido mal en una foto grupal, por ejemplo con los ojos cerrados, salga perfecto cambiando su rostro por el de imágenes anteriores.

Asimismo, con el AI Style Transfer podemos, como su nombre indica, transferir cualquier estilo fotográfico previo que hayamos cargado previamente a cualquiera de nuestras fotos. Una función muy útil para no perder el tiempo editando las imágenes si tenemos un estilo muy definido. Y, por supuesto, podemos borrar objetos, eliminar reflejos y mejorar la nitidez de las imágenes borrosas.

Una mención aparte merece el Live Photo, es decir los tres segundos de vídeo que se graban junto a la foto. Pues bien, Oppo se ha sacado de la manga un modo Pro que permite subir directamente la secuencia con resolución 2K a Instagram para hacer un Reel de forma rápida y sencilla. Una función que seguro que usan mucho los usuarios más jóvenes. Hablando de vídeos, el Reno 14 permite la grabación a 4K en HDR, tanto con la cámara principal como con la del teleobjetivo, que destaca por su nitidez y colores naturales. A destacar también su sistema inteligente de supresión de ruidos que permite reducir la interferencia de otras voces y ruidos ambientales en las tomas.

Conclusiones: un gama media con ADN top

El Oppo Reno14 es hijo de su tiempo, un tiempo marcado por la generación de contenido para las redes sociales. En ese sentido, la marca china ha hecho todo lo posible para hacer un teléfono atractivo para los usuarios más jóvenes que quieran un móvil para ese uso con múltiples funciones de Inteligencia Artificial sin gastarse el sueldo de un mes en comprarlo. En ese sentido, la relación calidad-precio de este celular es muy alta, aunque con algunos sacrificios como el no contar con una pantalla más brillante, la falta de carga inalámbrica o un gran angular con mayor resolución. También es una pena ese ligero sobrecalentamiento que afea la experiencia casi premiun de un terminal que se pone a la venta desde este mismo martes a partir de 599 euros en su configuración de 256 GB de disco duro, gracias a un potente teleobjetivo, un diseño muy atractivo con un tamaño contenido y una carga rápida de verdad con una gran batería, lo que lo acerca a muchos buques insignia que cuestan casi el doble. Algo que no se suele ver normalmente en estos tiempos.

Presentación por todo lo alto en Madrid Oppo presentó en un evento celebrado en los Cines Callao de Madrid su nueva serie de gama media que está formada por Reno14 5G, Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G. Los dos últimos modelos presentan características recortadas frente al principal para ser todavía más atractivos en su precio, ya que están disponibles por 599 y 449 respectivamente. Todas las personas que pasaron por la zona tuvieron la oportunidad de participar y grabar su propio vídeo en cámara lenta con un Glambot, un brazo robótico conectado al nuevo Reno14 que capturaba imágenes en cámara lenta de alta calidad. Estos vídeos se proyectaban en la emblemática pantalla de Callao, permitiendo a los asistentes formar parte de una experiencia única en pleno corazón de la ciudad.