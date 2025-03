Probamos el Honor Magic7 Pro: un móvil de alta gama equilibrado, incluso en el precio

Iñaki Juez Miércoles, 26 de marzo 2025, 17:38 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

Todos los fabricantes de móviles quieren su trozo de pastel de la alta gama, incluido Honor. La que fue marca blanca de Huawei antes de su escisión para eludir el veto de EE UU a los servicios de Google, lleva años demostrando que puede medirse con los líderes del mercado sin ningún tipo de complejos. ¿Cómo? Con teléfonos excelentes a un precio inferior a los que ofrece la competencia. El Honor Magic7 Pro es el último ejemplo de una estrategia que está dado muy buenos resultados a la compañía china. A continuación, presentamos el análisis de un smartphone de lo más equilibrado y con muy pocas pegas.

Diseño: elegancia y manejabilidad

Ampliar

Es complicado ser original con el aspecto visual de los móviles, pero todavía hay posibilidad de mejorar lo que ya funciona. Y este Honor Magic7 Pro es realmente bonito. Disponible en azul y negro, tengo que reconocer que el que sugiere un acabado en mármol me ha conquistado. Una trasera muy bonita y diferente al que da mucha pena protegerla con una funda, necesaria porque lo cierto es que resbala un poquito. Mejor no arriesgarse. En todo caso, y en previsión de posibles accidentes, hay que recordar que este celular cuenta con protección IP69, contra golpes e inmersión hasta un metro. La segunda declaración de intenciones en materia de diseño es su gigantesco módulo circular de cámaras. No tengo ningún problema con su forma y proporciones, sobre todo si es para integrar cámaras de tanta calidad como la de este móvil, aunque de eso hablaremos más adelante.

Por lo demás, nos encontramos con un teléfono con muy buena ergonomía pese a ser de gran tamaño con sus 162,7 mm de alto, 77,1 de ancho y 8,8 de grosor. Quizás sea por eso por lo que sorprende que sea más pesado de lo que en un principio uno podría pensar. En todo caso, sus 223 gramos, cuatro menos que los del iPhone 16 Pro Max, están muy bien distribuidos. A destacar también el acabado en aluminio de sus laterales que le otorgan un aspecto visual claramente premium. Su único punto débil son sus botones de volumen situados en una posición muy alta, lo que dificulta poder manejar el teléfono con una mano. Una característica, por otro lado, muy común cuando hablamos de teléfonos de estas proporciones.

Pantalla: cuidado que vienen curvas

Ampliar I.J.

Seamos sinceros, la pantallas curvadas ya no están de moda. Menos para Honor, que sigue apostando por ellas. El fabricante chino se resiste a no incluirla en sus teléfonos, aunque sea de forma casi inapreciable como en el caso de Magic7 Pro. Realmente, es tan mínima, que los toques accidentales son inexistentes. Por lo demás, nos encontramos con un panel de 6,8 pulgadas OLED de 2800 x 1800 píxeles que se ve realmente bien. Incluso en exteriores, gracias a que puede alcanzar un brillo pico de 5.000 nits. Una barbaridad. En circunstancias de luminosidad normales, se mantiene en los 1.600.

Como suele ser habitual en la gama alta, nos encontramos con una tasa de frecuencia adaptable de 0 a 120hz. La pantalla del Honor Magic 7Pro también es compatible con la tecnología de imagen Dolby Vision HDR, lo que sirve para garantizar una calidad de imagen, tanto de colores como de contraste, excepcional. Algo notorio sobre todo a la hora de reproducir películas y series en YouTube o en algún servicio de streaming. En definitiva, un panel de gran calidad que no tiene nada que envidiar al que montan otros fabricantes en sus buques insignia.

Ampliar

Hablando de la pantalla, hay que hacer mención a la versión que Honor ha hecho de la isla dinámica de los últimos iPhones de Apple donde aparece una barra de control de las aplicaciones que se estén ejecutando en ese momento como la de Spotify. Situada también en la parte superior, acoge un ToF 3D, formado por dos lentes, que sirven para el reconocimiento facial y que, al contrario que en otros teléfonos Android, también funciona en la oscuridad. No va tan rápido como en los teléfonos de la manzana perdida en esas circunstancias, pero, en todo caso, se agradece poder contar con ella. En el caso de que prefiramos el sensor de huella sobre la pantalla, tenemos un buen sistema de identificación biométrico: rápido y eficaz. Lo exigible en la gama alta.

Procesador: lo mejor de lo mejor

Ampliar

Ya hemos hablado en otros análisis del Snapdragon 8 Elite, el procesador de moda en el mundo de la telefonía móvil. Y lo es porque el chip de Qualcomm es una bestia parda en términos de potencia y efectividad, superando incluso al A18 Pro iPhone de Apple. También lo es a la hora de contener el gasto energético, incluso en las tareas más complejas. En ese aspecto, nada más que añadir. El Magic7 Pro tiene lo mejor de lo mejor.

Sus 12 GB de memoria base en el modelo de entrada hacen posible que todo vaya a las mil maravillas, incluidas las funciones que tienen que ver con la Inteligencia Artificial. Eso sí, se agradecería que hubiera partido de los 16 GB, como en otros terminales de la competencia. Y, al contrario que en otros terminales, no se producen estrangulamientos térmicos. De hecho, el teléfono apenas se sobrecalienta, aunque esté ejecutando videojuegos de alta exigencia gráfica.

Batería: dos días de autonomía asegurados

Ampliar

Ya hemos dicho que el teléfono apenas se sobrecalienta y que cuenta con el chip más avanzado del mercado. Todo ello contribuye a que tengamos una autonomía muy buena gracias a la contención de su gasto energético. También tiene que ver el hecho de disponer de una batería de 5.270 mAh. En otras palabras, podemos estar dos días manejando el teléfono sin necesidad de recurrir a un cargador con un uso normal, lo que más o menos se traduce en unas 6 horas de pantalla. Muy buenos datos.

Eso sí, en el caso de que sea necesario, contamos con una buena carga rápida por cable de 100w y 80w inalámbricos. Todo ello significa que podemos pasar del 0 al 100% de batería en tan sólo media hora y unos 50 minutos en el segundo caso. Desde luego, números que contrastan con la habitual cicatería energética de los teléfonos de Apple, Samsung y Google. Optar por dejar enchufado el teléfono durante toda la noche es, en este caso, algo totalmente innecesario.

Software: a la espera de más IA

Ampliar

Como ya hemos dicho antes, Honor bebía de la fuente de Huawei en muchas de sus características: no sólo de hardware, también de software, con una capa de personalización, la ya extinta EMUI, que recordaba, y mucho, al sistema operativo de los iPhones. Por ello, los usuarios de los teléfonos de Apple se sentirán muy cómodos con las funciones de MagicOS 9, su capa basada en Android 15. En ese sentido, todo funciona como debe de funcionar sin parones ni nada extraño y, como ventaja, el sistema permite personalizar cada uno de sus elementos: desde fondos de pantalla hasta iconos.

Quizás, y comparándolo con otros teléfonos, se nota que a este Honor le falta subir un pequeño escalón en Inteligencia Artificial. No lo decimos nosotros. Lo reconoció la propia compañía china en la reciente edición del Mobile World Centre (MWC) en el que presentó su 'Honor Alpha Plan' para tratar de suplir esta carencia. Es decir, a golpe de actualizaciones se irán sumando nuevas funciones relacionadas con la tecnología de moda a este teléfono, considerado su buque insignia. Hablando de 'updates', la marca asiática anunció en la cita que se celebra en Barcelona siete años de nuevas versiones de su sistema operativo y parches de seguridad, en lo que es ya una auténtica tendencia de mercado.

Ampliar

Eso no significa que no tengamos funciones de IA en este Magic7 Pro. Como la aplicación de notas que incluye la generación de resúmenes, transcripción automática de grabaciones en tiempo real -curiosamente la aplicación de grabadora no posee esta característica-, traductor y escaneo de documentos. Estas herramientas van realmente bien y, desde luego, no tienen nada que envidiar a lo que ofrecen otros smartphones de similares características. También es importante contar con Gemini, el modelo de lenguaje de Google, perfectamente integrado en el teléfono. Eso sí, se echa de menos que pueda interactuar con las aplicaciones de la propia Honor. Se supone que se incorporarán más adelante.

Y no olvidemos que también contamos con el ya popular 'circle to reseach' para preguntar por los distintos elementos que vemos en la pantalla o saber qué canción estamos escuchando en ese momento. Y hay que añadir la versión de la propia Honor, el portal mágico, en el que se utiliza el nudillo para realizar la selección de lo que queramos copiar, compartir o guardar. Y, como no podía ser de otra forma, contamos con la propia versión del borrador gráfico en su editor de fotos y la opción de agrandar una imagen recreando zonas donde antes no había nada que funcionan muy bien.

Cámaras: el que tuvo retuvo

Ampliar

Y llegamos a uno de los apartados donde el teléfono brilla, y nunca mejor dicho, con luz propia. Honor sigue siendo uno de los grandes referentes en fotografía móvil y, desde luego, su buque insignia no defrauda. Como suele ser habitual, contamos con tres cámaras de grandes especificaciones técnicas. El sensor principal es un HONOR Falcon Super Dinámica (Omnivision OV50H) de 50 megapíxeles. Su lente de apertura variable f/1.4-f/2.0 con estabilizador óptico (OIS) incorporado permite captar imágenes con un buen balance de blancos, un más que óptimo HDR y unos colores muy atractivos sin llegar a caer en la sobresaturación. En otras palabras, es muy difícil hacer una mala foto con una luminosidad óptima como se puede ver a continuación.

I.J. 1 /

Pero es que, a diferencia de otros móviles, el Honor se desenvuelve perfectamente cuando la luz escasea. Las imágenes resultantes destacan por su nitidez sin que haya apenas ruido. Por si fuera poco, los destellos, como los de las farolas. tampoco parecen afectarle. Sin duda, una cámara todoterreno de grandes quilates que rescata luz de donde no la hay. Eso sí, su postprocesado, en ocasiones demasiado agresivo, puede llegar a producir imágenes poco naturales como se puede comprobar en la foto de la fuente de los leones. En todo caso, nada que no se pueda solucionar editando un poco la foto posteriori.

I.J. 1 /

Pasemos al zoom óptico de 3X de 200 mpx, con un f/2.6 de apertura. Aquí hay que mencionar la nueva tecnología de Inteligencia Artificial generativa que se ha decidido implementar en este sensor para sacar fotos de lejos de hasta un 100x digital, mientras que la competencia hace lo mismo con sensores ópticos de hasta 5X. ¿Los resultados? Bastante buenos, sobre todo cuando no sobrepasamos los 30X, pero sin llegar a la calidad de teleobjetivos más potentes. Para el resto, hay que tener claro que la IA no hace milagros. En todo caso, como se puede comprobar, nos hace más que un apaño si queremos sacar una foto a gran distancia. Por cierto, una limitación extraña. Si usamos esta lente, no podremos disparar en RAW. Una auténtica pena teniendo en cuenta las posibilidades que tienen este conjunto de cámaras para los fotógrafos más avezados.

I.J. 1 /

Pasemos al ultra gran angular de 50 mpx con f/2.0. Normalmente, es el patito feo de los fabricantes de móviles pero en este Magic7 Pro realmente tiene un gran desempeño, tanto de día como de noche. En ese sentido, las fotos resultantes cuentan con un buen detalle y colores naturales, algo de lo que deberían aprender otras marcas de smartphones. En definitiva, uno de los mejores sensores de este tipo del mercado como se puede ver a continuación.

1 /

Respecto a la cámara delantera, la verdad es que no nos ha entusiasmado. Cumple su función pero las imágenes captadas muestran contornos mucho menos nítidos y más deslavados que en la trasera. Lo del modo 'belleza' en los selfies, del que los fabricantes chinos son tan aficionados, mejor ni hablar. Por lo menos, el modo retrato, en ambos sensores, es bueno. Nos deja imágenes bien contorneadas y un efecto bokeh muy resultón, aunque se sitúa un poco lejos de lo que ofrecen los mejores en este aspecto.

Ampliar

Sobre el vídeo sólo se pueden decir cosas buenas. Sobre todo si usamos la cámara principal para hacer las grabaciones en 4K. Como sucede con la cámara delantera, los resultados son más que correctos, pero se mantiene un escalón por debajo de los resultados en otros gama alta, sobre todo si se utiliza para generar contenidos para canales de YouTube, TikTok o similares. Para el resto de usuarios, cumple con creces.

Conclusión: un móvil de lo más equilibrado

Ampliar

Este Honor Magic7 Pro es un gran móvil. Apenas cuenta con puntos débiles, lo que debería ser algo innegociable en la gama alta. Es muy fácil de manejar, incluso con una sola mano, buenos materiales en la construcción y personalidad propia como ese acabado de mármol que enamora. Cuenta además con una autonomía espectacular, carga rapidísima, el mejor procesador del mercado y un conjunto de cámaras que le sitúan entre los mejores teléfonos fotográficos de 2025. Incluso sus altavoces son realmente buenos, lo que permite escuchar música a muy buena calidad sin necesidad de recurrir a unos auriculares. ¿A mejorar? Más funciones útiles de Inteligencia Artificial, un mayor brillo medio en su pantalla, mayor capacidad en su batería y otro teleobjetivo óptico más potente. Detalles. Incluso su precio de partida, que arrancaba en 1.299 euros, ahora lo podemos encontrar por 200 menos con 512 GB de disco duro. Imposible no recomendarlo.