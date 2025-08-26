Este es el motivo por el que debes desactivar la IA de WhatsApp

«¡Importante para todos los chats grupales!». Así comienza la cadena que en los últimos días ha inundado WhatsApp, advirtiendo que la inteligencia artificial de ... la aplicación tendría acceso a las conversaciones privadas y que solo activando la opción «Privacidad avanzada del chat» se puede evitar el supuesto espionaje.

La función de Privacidad avanzada fue incorporada en abril de 2025 y permite añadir una capa extra de control: bloquea la exportación de mensajes, evita que se descarguen automáticamente fotos y vídeos y, sobre todo, impide que se invoque a Meta AI —la inteligencia artificial de la casa— dentro del chat. En otras palabras, su activación reduce la exposición a las herramientas de IA, pero no significa que sin ella Meta pueda leer todos los mensajes.

WhatsApp ha integrado de forma permanente un icono azul en la lista de conversaciones que da acceso directo a Meta AI. La idea, según la compañía, es ofrecer funciones como resúmenes, respuestas rápidas o generación de imágenes. Sin embargo, muchos usuarios lo consideran una intrusión. Para unos resulta molesto, para otros, una amenaza directa a su privacidad.

Meta asegura que la IA no almacena ni comparte el contenido de las conversaciones privadas, amparándose en el cifrado de extremo a extremo que protege los mensajes. También niega que tenga acceso al micrófono del dispositivo. Pese a ello, la percepción de que la herramienta puede «espiar» persiste.

¿Se puede desactivar?

La inteligencia artificial de WhatsApp no puede eliminarse de forma definitiva, pero sí se pueden tomar medidas para limitar su alcance. Entre ellas:

Eliminar la conversación con Meta AI: basta con abrir el chat, pulsar el menú de los tres puntos y seleccionar «Eliminar conversación». Esto la hará desaparecer de la lista de contactos hasta que se vuelva a activar.

En grupos: se puede impedir su uso activando la Privacidad avanzada del chat. Para ello hay que entrar en la información del grupo y, al final de las opciones, habilitar la casilla correspondiente. De esta forma, la IA no podrá ser llamada con el comando @Meta AI.

La sensación de que una herramienta externa puede colarse en las conversaciones, unida a la dificultad para desactivarla por completo, ha generado desconfianza. La llegada de la inteligencia artificial a la mensajería instantánea reabre la eterna discusión entre comodidad y privacidad. Y, de momento, la última palabra la tienen los propios usuarios, que deben decidir si quieren convivir con la IA o limitar su presencia, aunque no sea de forma definitiva.