Google se defiende de las acusaciones de parcialidad de Trump Donald Trump El presidente de EE.UU. acusó al buscador de promover informaciones negativas sobre él SARA BORONDO Miércoles, 29 agosto 2018, 13:45

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prosigue sus ataques contra toda información que no le sea favorable. El pasado martes acusó al motor de búsqueda de Google de ofrecer resultados «amañados» a base de promover los artículos periodísticos con informaciones negativas sobre él y ocultar la cobertura de aquellos medios «justos». A lo anterior siguieron críticas a las redes sociales como Twitter o Facebook, a las que acusó de acallar las opiniones propicias a su gestión y les advirtió de que «están entrando en un terreno muy peligroso».

Google no ha tardado en responder a estas acusaciones mediante un comunicado en el que rechaza las palabras de Trump: «Cuando los usuarios escriben sus consultas en la barra de búsqueda de Google, nuestro objetivo es asegurarnos de que reciben en cuestión de segundos las respuestas más relevantes», indica Google. Según el texto, «la búsqueda no se utiliza para establecer la agenda política y no nos inclinamos hacia ninguna ideología política. Todos los años implementamos cientos de mejoras en nuestros algoritmos para asegurarnos de que aparece contenido de alta calidad en las respuestas a las peticiones de nuestros usuarios. Estamos trabajando continuamente para mejorar Google Search y nunca clasificamos los resultados de la búsqueda para manipular las opiniones políticas».

La presión de Trump contra las empresas tecnologías está en pleno auge, después de que varias como Twitter, Facebook y Google estén estudiando medidas para evitar las falsas noticias y la manipulación en sus plataformas. Todo a raíz de que Cambridge Analytics utilizase datos recopilados en Facebook para influenciar a los votantes de las últimas elecciones americanas y de las acusaciones de injerencia rusa. El cinco de septiembre el CEO de Twitter, Jack Dorsey declarará ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes sobre el uso que la empresa hace de los algoritmos y cómo controla el contenido de la red social que gestiona.