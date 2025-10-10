'Super Mario Galaxy 1+2' refulge en Nintendo Switch 2

José Carlos Castillo Viernes, 10 de octubre 2025, 10:30 Comenta Compartir

Nunca olvidaré la presentación de 'Super Mario Galaxy', en el marco de la por entonces indiscutible Electronic Entertainment Expo. Pasé los meses anteriores imbuido en el 'hype' de 'Nintendo Revolution'; esperando el advenimiento divino que vaticinaban foros como Revogamers mediante vídeos editados al compás del tema 'Revolución', de Amaral. El concepto del WiiMote prometía formas de jugar nunca antes experimentadas y la próxima gran aventura del fontanero suponía la excusa perfecta para materializarlas.

Al ver el primer gameplay de Galaxy en aquel streaming, sin embargo, me sobrevino cierta decepción: visualmente estaba a la par de lo que la infravalorada GameCube podía ofrecer y, por ende, la revolución prometida por los de Kioto no tendría lugar en cuestión de gráficos. Expectativas a un lado, todo cambió una vez que la consola llegó a casa y pude recorrer el vasto universo del juego: recordé que Nintendo siempre ha primado la jugabilidad; los diseños de niveles a prueba de bombas y la capacidad para sorprender a cada botón que apretamos.

El resto es historia: Galaxy se convirtió en un clásico atemporal; uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos que, contra todo pronóstico, terminó siendo igualado en valoración media por su continuación. 'Super Mario Galaxy 2' llegó tres años después con un enfoque mucho más directo y tras concedérsele carta blanca a las mentes creativas de la multinacional japonesa, quienes nos entregaron una selección de fases a cada cual más ingeniosa y desafiante. No en vano, hasta hace unos meses era la única entrega 3D de Mario que tenía pendiente de completar (por considerarla imposible en su día), lo que me llevó a desempolvar mi Wii U y, retrocompatibilidad mediante, armarme de valor hasta alcanzar los títulos de crédito.

Esto último, y el lanzamiento del remaster de Galaxy dentro del recopilatorio '3D All-Stars', me ha permitido tener ambos desarrollos frescos en la memoria de cara al 'bundle' que nos ocupa, optimizado ya para Nintendo Switch 2.

Los juegos siguen siendo exactamente los mismos, por lo que sus bondades en cuanto a mecánicas y desarrollo no varían. De hecho, los sensores por movimiento de los Joy-Con garantizan si acaso una experiencia mucho más cómoda a los mandos. Sí, podemos jugar con botones, recurriendo puntualmente al giroscopio del Pro Controller o la consola en modo portátil, pero no resulta lo más aconsejable. Especialmente en Galaxy 2, donde la necesidad de apuntar con precisión para que Yoshi despliegue su lengua (a la orden del día) suele provocar quebraderos de cabeza si nos apartamos del esquema de control original.

En las situaciones más peliagudas también nos vendrá de perlas el inédito 'modo de ayuda', que amplía el indicador de vitalidad, cura a Mario al permanecer inmóvil y nos devuelve automáticamente a tierra firme si por cosas de la vida acabamos abrazando el cosmos. Estas adiciones (junto al guardado automático) no merman el nivel de reto de las aventuras, pero sí que rebajan los picos más altos de frustración en aquellos mundos que parecían diseñados por nuestro peor enemigo.

Pero donde Galaxy 1+2 brilla por encima de todo es en el aspecto visual. Los jugadores de la primera Switch apenas notarán diferencias con el Galaxy de 3D All-Stars, pero la cosa cambia si jugamos a resolución 4K (1080p en modo portátil) gracias a la actualización gratuita para Switch 2. Sí, ciertos modelados hubiesen agradecido algo más de trabajo, pero la revisión cumple con creces en términos de nitidez; muchas texturas se han mejorado de forma considerable y según qué efectos de iluminación realzan más si cabe el fantástico arte de los juegos. Dicho de otra forma: no se trata de remasterizaciones perezosas, sino que encierran más trabajo del que cabía esperar. Una lástima que las cinemáticas no hayan pasado por la misma capa de chapa y pintura, pues el contraste (sobre todo al comienzo de Super Mario Galaxy) choca demasiado con los segmentos de gameplay.

Como extras, Nintendo ha incluido un capítulo adicional para el libro de Estela en Super Mario Galaxy y un cuento inédito en Super Mario Galaxy 2; el acceso inmediato a todos los temas de las respectivas bandas sonoras; y la compatibilidad con las figuras Amiibo de Estala y Mario que se pondrán a la venta el próximo mes de abril.

En un plano quizás más anecdótico queda el empleo del modo ratón en un cooperativo que sabe a excusa; o la posibilidad de tocar la pantalla táctil para interactuar con los menús o lanzar fragmentos de estrella a nuestros enemigos (algo incómodo de alternar con el manejo del stick y la pulsación de botones).

Sea como fuere, nos aguardan unas 40 horas de juego (tal vez más si optamos por completarlos al 100%) que resultan, a su vez, toda una lección de historia sobre ocio electrónico. No se nos ocurre mejor forma de celebrar los 40 años del fontanero (ni de prepararnos para la secuela cinematográfica homónima). Bueno, sí: haber recibido noticias de su próxima aventura 3D propiamente dicha, pero es algo por lo que tendremos que seguir esperando...

