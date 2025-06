'EA Sports F1 25': Una dosis más de realismo

Julen Pradas Lunes, 30 de junio 2025, 09:55 Comenta Compartir

Como cada año, fiel a su cita, recibimos una nueva entrega del simulador de la categoría reina del automovilismo. ¿Incluye este 'EA Sports F1 25' suficientes novedades respecto a su predecesor? La balanza parece decantarse lo suficiente hacia el sí, ya que la evolución es notable tanto por cuestiones técnicas como por el remozado de sus modos de juego (retorno del modo historia -Breaking Point- inclusive).

Una de las variaciones más importantes se ha dado en 'My Team', en pos del realismo. Gestionamos así la creación del equipo, los fichajes de los pilotos, las decisiones de recursos humanos, los patrocinios y la instalaciones como si estuviéramos al frente de una escudería real de Fórmula 1. Igualmente, con el transcurso de los eventos podremos adoptar el rol de uno de los pilotos del equipo y sumar resultados pilotando nosotros mismos.

La gestión del personal es ahora mucho más relevante, sobre todo desde el aspecto de la inversión en los diferentes departamentos (ingeniería, corporación, personal...). Se añade también una novedad en los patrocinios: antes se negociaban por temporada (sin más aliciente) y ahora se otorga una bonificación mayor a los acuerdos duraderos.

Así mismo, encontramos un nuevo editor de vinilos, con el que personalizar nuestro coche a niveles de detalle nunca antes vistos; y se ha retocado el sistema de contratación de pilotos: ya no basta con tener puntos suficientes para fichar a quien quieras, sino que deberás cultivar una relación con el corredor, negociar sus condiciones y evitar que se produzcan filtraciones o rumores que puedan dar al traste con la operación.

En líneas generales toda la experiencia de My Team se ha revisado para que nuestras elecciones impacten de forma más significativa en el juego, aunque, claro está, sin llegar a los niveles de un F1 Manager.

Respecto al modo historia, Breaking Point 3 nos pone a los mandos del equipo ficticio Konnersport. No es requisito indispensable (aunque sí aconsejable) haber jugado a las anteriores entregas, motivo por el que se incluye un resumen de lo acontecido en temporadas pasadas. No revelaremos más de la narrativa; tan solo que dicha escudería estará disponible tanto en el modo Carrera como en My Team una vez alcanzados los créditos.

¿Y qué hay de las sensaciones al volante? Codemasters ha pulido la experiencia de conducción con un sistema más predecible, pero igual de exigente. Las pérdidas de control del coche ya no ocurren tan aleatoriamente y recuperarlo depende ahora exclusivamente de nuestra pericia, por lo que todo se siente más justo.

Otro gran añadido han sido los escaneados por LIDAR, tecnología que se ha empleado en los circuitos de Suzuka, Imola, Baréin, Miami y Melbourne. La ventaja que obtenemos son trazados mucho más detallados, con elevaciones, pianos e imperfecciones calcados.

A nivel sonoro el juego sigue rayando a un altísimo nivel: los rugidos de los coches corresponden a grabaciones reales en el marco de las distintas escuderías, mientras que Antonio Lobato y Pedro de la Rosa repiten como comentaristas con un resultado excelente. A fin de cuentas, 'F1 2025' sigue afianzándose como imprescindible para cualquier aficionado de la competición, ya lo juguemos en PlayStation 5, Xbox Series o compatibles.