'Pollo x la Pasta', el videojuego de DonRamón y Perchita de Cálico Electrónico, llega a Kickstarter el 19 de noviembre

Nixotxan y TLR Games anuncian los detalles de la campaña de crowdfunding de su nuevo proyecto

E.C.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:31

Nikotxan y TLR Games han desvelado todos los detalles de la próxima campaña de crowdfunding del frenético juego de estrategia rápida 'Pollo x la Pasta', que saldrá en Kickstarter el 19 de noviembre.

Durante 20 días, Pollo x la Pasta buscará los fondos necesarios para su desarrollo en versión PC (Steam), con las versiones para Nintendo Swich y móviles (iOS y Android) planteadas como stretch goals de la campaña.

Según explican sus responsables: «Pollo x la Pasta es un videojuego de estrategia rápida y humor absurdo. Ambientado en Pollónkiland, la ciudad más chunga del universo de Cálico Electrónico, con los personajes DonRamón y Perchita como protagonistas, nuestro objetivo será vencer a los jefes de todos los Corrales Ilegales en un frenético juego que consiste en... hacer rayas con pollos. Hay distintos tipos de pollos, cada uno con un valor: medio pollo, un pollo cortado, un pollo, un pollo bueno y un pollo puro (seguimos hablando de pájaros, ¿ok?). En cada turno tienes que poner un pollo en una casilla; si lo pones en una posición en la que tu adversario tiene ya un pollo igual colocado, te lo cargas. La partida termina cuando uno de los tableros se llena; las rayas de 2 ó 3 pollos iguales multiplican su valor por el mismo número. Y el que tenga más leuros, gana. A lo largo de cada partida el jugador podrá gastar los leuros acumulados en conseguir pollos especiales como el mimo o el pollo de goma, y trukis (gadgets) con efectos únicos, como la tarjeta de crédito, la cañita o la botella de JP».

