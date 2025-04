Nintendo anuncia Switch 2 con el apoyo masivo de la industria

José Carlos Castillo Miércoles, 2 de abril 2025, 18:57 Comenta Compartir

Nintendo acaba de presentar su nueva consola híbrida, Nintendo Switch 2, durante una retransmisión copada de detalles y títulos tanto propietarios como de terceros.

Una de las mayores incógnitas resueltas ha sido la del botón 'C' inherente al Joy-Con derecho de la máquina, que activará la función GameChat: «Tras configurar GameChat, los usuarios solo tienen que pulsar el botón C para empezar un chat con sus amigos en cualquier momento -reza la nota de prensa emitida por la filial española de la multinacional japonesa-. Mediante el micrófono integrado de la consola, hasta 12 personas en distintas ubicaciones pueden comunicarse a través del chat de voz mientras juegan. Además, hasta cuatro personas pueden compartir sus pantallas y, si conectan una cámara USB-C compatible, como la cámara de Nintendo Switch 2 (a la venta por separado), también podrán disfrutar del chat de vídeo y verse las caras mientras dan rienda suelta a todo su entusiasmo».

Respecto a las especificaciones de Switch 2, destaca una pantalla LCD de 7,9 pulgadas y resolución Full HD con una tasa de refresco de hasta 120 hercios; compatible con la tecnología de Alto Rango Dinámico para una imagen de colores vibrantes. Todo ello más evidente al conectar la consola al televisor, dock mediante, lo que elevará la resolución hasta unos gloriosos 4K donde sea posible.

Además de un procesador y una GPU a la altura de los últimos lanzamientos, la plataforma presumirá de audio espacial 3D, 256 GB de almacenamiento interno, soporte ajustable multiángulo, puerto USB-C superior para accesorios (como la mentada cámara) y mandos acoplables magnéticamente (con botones SL y SR más amplios), que también podremos usar como ratón en referencias como 'Metroid Prime 4: Beyond' o el inédito 'Drag x Drive' (un multijugador 3 contra 3).

Muchos de los juegos aparecidos en el Nintendo Direct serán además compatibles con la funcionalidad 'GameShare', que permitirá compartirlos con varias personas aunque no dispongan de una copia.

En cuanto a los títulos en sí, los claros protagonistas de la ventana de lanzamiento serán 'Mario Kart World' (hasta 24 pilotos por carrera con la posibilidad de correr campo a través entre circuitos), 'Kirby Air Riders' (secuela del original para GameCube) y 'Donkey Kong Bananza', un plataformas 3D en el que exploraremos de maneras totalmente inéditas bajo la piel del afamado simio: «Los jugadores pegarán golpes y porrazos, escalarán prácticamente cualquier cosa que se les ponga por delante y arrancarán y arrojarán trozos enteros del terreno que les rodea para descubrir nuevas zonas«. World llegará al mercado junto a Switch 2, el 5 de junio; Bonanza semanas después, el 17 de julio; y Riders más adelante, aún en 2025.

Los de Kioto también han presentado ediciones mejoradas para Switch 2 de juegos veteranos como 'Super Mario Party Jamboree', 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' (y 'Tears of the Kingdom'), 'Metroid Prime 4: Beyond' y 'Kirby y la tierra olvidada'. Quienes posean los originales podrán jugarlas pagando un extra o previa suscripción a Nintendo Switch Online (que recibirá finalmente juegos de GameCube), se ha hecho saber.

Pero como no solo de la propia Nintendo viven los jugadores, si por algo se ha caracterizado la retransmisión ha sido por el ingente apoyo demostrado por parte de las compañías externas, quienes llevaban tiempo clamando por una máquina más potente a la que llevar sus últimos lanzamientos. Estos son algunos de los juegos enumerados que llegarán a Switch 2 a partir del verano: Hades II, Split Fiction, Elden Ring: Tarnished Edition, Madden NFL, NBA 2K, WWE 2K, Borderlands 4, Hyrule Warriors: La era del destierro, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Street Fighter 6, Sid Meier's Civilization VII, Hogwarts Legacy, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, Tony Hakw's Pro Skater 3 + 4, Yakuza 0 Director's Cut, Fortnite, Enter the Gungeon 2, HITMAN World of Assassination, Project 007, STARSEEKER: Astroneer Expeditions, Daemon X Machina: Titanic Scion, DELTARUNE, Survival Kids, Star Wars Outlaws y Hollow Knight: Silksong.

El modelo base de Switch 2, disponible por 469,99 euros, incluirá la propia consola, dos mandos (con correas y soporte), el dock para carga y conexión al televisor, un cable HDMI de alta velocidad, un adaptador de corriente, un cable USB-C y una copia digital 'Nintendo Switch 2 Welcome Tour' (una demostración de las peculiaridades del hardware). Las reservas en los establecimientos asociados se abrirán el próximo 8 de abril.