'Ninja Gaiden: Ragebound': El regreso pixelado del ninja a la vieja escuela

Ninja Gaiden 2 Black ha inaugurado el regreso triunfal de la franquicia por todo lo alto: grandes nombres al timón y Ryu Hayabusa resurgiendo en una época donde el «soulslike» ya domina el panorama. La influencia del rol ha amedrentado severamente la vertiginosidad de la acción, dando espacio a la pausa y la reflexión. Romper con esa tendencia podría considerarse un acto de valentía, pero eso nunca ha parecido preocupar demasiado a Koei Tecmo o PlatinumGames.

Lo que nadie esperaba era que The Game Kitchen entrara en la ecuación: el estudio patrio, responsable de joyas como Blasphemous o The Last Door, decide ahora forjar su propio camino del ninja con Ragebound. He podido probar el título gracias al Steam Next Fest y puedo confirmarlo: la franquicia retorna a sus orígenes, pero bajo un envoltorio que encaja perfectamente con el historial de sus creadores. Nos encontramos ante una aventura de pixel art en 2D, de corte clásico y con el punto justo de dificultad, que exige a nuestros reflejos la precisión de un shuriken.

Ninja Gaiden: Ragebound se sitúa cronológicamente en la misma franja temporal que el primer juego de la saga. Por primera vez, Ryu Hayabusa cede el protagonismo a uno de sus aprendices, Kenji Mozu, cuyo objetivo es estar a la altura de su maestro. En su camino, la horda infinita de demonios: enemigos de diseño al más puro estilo clásico, donde nuestra habilidad a los mandos se mide en una carrera de ensayo y error. Lo más interesante de la demo (de aproximadamente una hora de duración) es la introducción de Kumori, otro personaje jugable, que presta sus poderes al protagonista en trepidantes momentos contrarreloj.

The Game Kitchen, lejos de reinventar la rueda del género, respeta las raíces del original de Tecmo Koei y navega en sus aguas, dotándolo de frescura y modernidad. Los niveles, de entre 10 y 20 minutos de duración, mantienen una estructura lineal, aunque salpicados de zonas secretas y pequeñas bifurcaciones. El control es, sencillamente, perfecto: uno se adapta rápidamente a la paleta de movimientos y técnicas de los personajes; la fluidez de Kenji y Kumori otorga una libertad deliciosa al jugador.

Los demonios están colocados en posiciones estratégicas, obligándonos a exprimir nuestros reflejos de veteranos para salir lo más indemnes posible. Algunos enemigos poseen un aura de colores: al derrotarlos, otorgan distintas propiedades a nuestro siguiente ataque, permitiendo abatir amenazas con mayor facilidad o sortear obstáculos. Priorizar a quién atacar se convierte en una decisión clave de la estrategia. Esto se acentúa en las fases de Kumori, donde el lanzamiento de kunais se convierte en la mecánica esencial para avanzar entre plataformas.

Ninja Gaiden: Ragebound es un viaje de regreso a la época dorada de las plataformas en 2D de los 80. Es un título vibrante, frenético, que combina la acción vertical con la precisión quirúrgica de los clásicos. Los niveles están diseñados con inteligencia para ceder al jugador cierta libertad en su avance, y los combates contra los jefes prometen ser un auténtico reto. El estilo artístico pixel art rezuma nostalgia por la era de los 32 bits, con una estética detallada y animaciones pulidas que evocan anteriores obras del estudio. La banda sonora, firmada por Sergio del Prado (compositor de Blasphemous), mezcla temas cañeros con toques orientales, gracias también a la colaboración de compositores de la trilogía original.

La demo deja con ganas de más: avanzar en la historia de Kenji y Kumori, descubrir nuevas localizaciones y enfrentarnos a jefes cada vez más desafiantes. La propuesta de arcade clásico con toques modernos se siente como una bocanada de aire fresco para el género. Queda poco más de un mes para su lanzamiento, y todo apunta a que será uno de los grandes nombres del año. Veremos qué más nos depara este año del ninja.