El COI rechaza incluir a los eSports dentro de los Juegos Olímpicos Bach no los quiere «hasta que dejen de ser violentos y discriminatorios» SARA BORONDO Lunes, 3 septiembre 2018, 11:39

Pese a su nombre, los deportes electrónicos siguen sin definirse como deporte o como videojuego y coquetean con ambas orillas, pero quienes buscan que se les considere igual que los deportes «tradicionales» se han encontrado con el rechazo frontal de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) quien ha estado durante los últimos años, sobre todo los últimos meses, sopesando la opción de incluir los eSports entre los Juegos Olímpicos a través del Esports Liaison Group, un grupo de trabajo específico formado por la Global Asssociation of International Sports Federations (GAISF), el COI y los principales miembros de la industria del videojuego implicados en los esports (jugadores, editoras y organizadores de competiciones).

El COI incluso reconoció los videojuegos de competición como actividad deportiva el año pasado y en junio de este año organizó un foro para definir su relación con los eSports. Pero en una entrevista con The Associates Press durante los Juegos Asiáticos Bach ha establecido unas condiciones casi imposibles para la mayoría de los esports: «No podemos tener en el programa olímpico a un juego que promueva la violencia o la discriminación. Los conocidos como 'juegos asesinos'. Desde mi punto de vista se contradicen con los valores olímpicos y, por tanto, no podemos aceptarlos».

Los eSports están presentes por primera vez en los Juegos Asiáticos como deporte de exhibición y se ha planteado que debutasen de forma oficial en los juegos de Hangzhou (China) en 2022. «Es cierto que los deportes de lucha tuvieron sus orígenes en combates reales entre la gente, pero el deporte es la expresión civilizada de estas luchas. Si hay videojuegos competitivos que consisten en matar a alguien, no pueden estar según los valores olímpicos».