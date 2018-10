Nostalgia en formato mini: siete consolas sin fecha de caducidad Anuncio de la SNES mini. EC El último lanzamiento de la PlayStation Classic ratifica el auge de los videojuegos 'retro' JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 3 octubre 2018, 19:06

Que la nostalgia vende no es ningún secreto. Sirvan de muestra los incontables álbumes recopilatorios en la industria discográfica; fenómenos editoriales como 'Yo Fui a EGB' o las sesiones de cine clásico en el multicine de turno. Los videojuegos no suponen una excepción a esta moda. Llevamos años recibiendo ediciones remasterizadas de aquellos títulos considerados de culto, por no hablar de la llamada 'Consola Virtual', con que Nintendo desempolvó buena parte de su catálogo. Formas de hacer caja que apelan a nuestros recuerdos de infancia o juventud.

El último exponente de este mercado lo representan las «microconsolas retro»: ediciones en miniatura de las máquinas con las que pasamos el rato hace varias décadas. Todas obedecen a la mismas premisas. A saber, un precio económico a cambio de sacrificar la compatibilidad con cartuchos o discos originales de las mismas. Toca conformarse con la colección de juegos que llevan preinstalada. No hay más. También todas ellas disponen de conexiones HDMI para poder ser conectadas en televisores y monitores actuales y así garantizar una óptima calidad de imagen pese a sus gráficos viejunos pero con todo el encanto del mundo.

No obstante, el concepto de microconsola surgió mucho antes de que NES Classic Mini, la precursora de este nuevo nicho de mercado, se convirtiese en un éxito de ventas en 2016. OnLive se empeñó en 2009 en un sistema de juegos por streaming al más puro estilo Netflix y, cuatro años después, OUYA, una consola orientada a los juegos independientes, recaudaba 8,4 millones de dólares en Kickstarter. Lo malo es que ambos servicios fracasaron estrepitosamente poco después de su lanzamiento. Gigantes como Amazon, Nvidia y Sony también probaron suerte con Fire TV, Shield y PlayStation TV respectivamente. Proyectos que pasaron totalmente desapercibidos pese a su claro enfoque multimedia.

Sin embargo, el reciente anuncio del lanzamiento de la PlayStation Classic ratifica una clara tendencia: los usuarios quieren reencontrarse con el pasado para exhibirlo en las estanterías de sus hogares como en los viejos tiempos. Y, en el caso de los más jóvenes, redescubrir esos títulos míticos de los que tanto les han hablado sus padres y hermanos mayores. Por todo ello, hagamos un repaso por las consolas retro más llamativas disponibles en el mercado hechas a imagen y semejanza de los modelos originales.

NES mini

Nintendo Entertainment System (NES) llegó a Europa en 1986. Tres décadas después lo hizo esta versión en miniatura, que agotó stock de forma inmediata dando riendo suelta a la especulación. Se llegó a pagar hasta tres veces su valor inicial en el mercado de la reventa. Incluye un mando a imitación del original y 30 juegos, entre ellos iconos del videojuego como 'Super Mario Bros', 'The Legend of Zelda', 'Donkey Kong', 'Metroid', 'Pac-Man' o el primer 'Final Fantasy'.

La ausencia de un adaptador de corriente fue bastante criticada en el momento de su lanzamiento, aunque no olvidemos la posibilidad de poder conectarse al puerto USB del televisor. Actualmente, está disponible por 59,99 euros.

SNES mini

Visto el éxito de NES Classic mini, Nintendo no se lo pensó dos veces y autorizó el desarrollo de una Super Nintendo miniaturizada. Esta vez en la réplica de la consola original, que llegó a España en junio de 1992, se incluyeron dos mandos de serie (con cables más largos), lo que incrementó su precio hasta los 79,99 euros.

Por su parte, el catálogo incluido en su disco duro menguó a 21 juegos, entre ellos una secuela inédita a nivel global: 'Star Fox 2'. Destacaron igualmente 'F-Zero', 'Donkey Kong Country', el primer 'Mario Kart', 'Yoshi's Island', 'A Link to the Past' o la enésima versión de 'Street Fighter II'. Auténticas joyas jugables para los fans de la multinacional japonesa.

C64 mini

Commodore 64 fue uno de los ordenadores domésticos más exitosos durante la década de los 80. Ahora regresa 35 años después de su lanzamiento con la mitad de tamaño, conexión HDMI y 64 juegos, no podía ser otro número, en su interior. Auténticos clasicazos como 'Epyx', 'Gremlin Graphics', 'Hewson and The Bitmap Brothers', 'California Games', 'Speedball 2: Brutal Deluxe', 'Paradroid', 'Impossible Mission'...

La C64 mini incluye un joystick como los de antaño (el teclado es puramente decorativo) y puede recibir actualizaciones de software a través de su puerto USB, lo que también abre la puerta a futuras ampliaciones en su catálogo. Su precio es de 79,99 euros.

NEO GEO mini

NEO GEO fue una de las consolas más potentes (y costosas) de todos los tiempos, capaz de trasladar la experiencia de los salones recreativos al hogar. Casi treinta años después, recibimos esta versión en miniatura del mueble arcade, con una pantalla de 3,5 pulgadas y conexión HDMI, para jugar en la televisión. Integra también cuatro botones de acción y una palanca de control, aunque podemos acoplar mandos propiamente dichos (a la venta por separado).

'NEO GEO mini' lleva instalados 40 de los juegos más reconocidos de SNK (el fabricante original), entre ellos las franquicias 'The King of Fighters', 'Fatal Fury', 'Samurai Showdown' y 'Metal Slug'. Puede adquirirse en preventa por 129,99 euros.

Atari VCS

Atari rinde tributo a uno de los primeros sistemas de entretenimiento doméstico, la Atari 2600. Aunque la versión 'VCS' estará basada en Linux (permitiendo a los usuarios su completa personalización), llevará incluidos en su memoria interna más de 100 juegos clásicos: 'Asteroids', 'Centipede', 'Breakout', 'Missile Command'...

A diferencia de sus rivales, la consola promete gráficos a resolución 4K y 60 frames por segundo; conectividades WiFi, Bluetooth y Ethernet; y puertos USB para la conexión de mandos o periféricos (ratones, teclados, cámaras web...). Así, 'Atari VCS' aspira a vivir de algo más que recuerdos: se abrirá al resto de desarrolladores durante la segunda mitad de 2019.

Respecto a sus acabados, se distinguen dos modelos. Atari VCS Onyx, en plástico negro y rojo, que partirá de los 199 dólares; mientras que la Atari VCS Day One Collector's Edition, en madera como la original, tendrá un precio de 299 dólares. Los envíos de las consolas se realizarán durante la primavera de 2019.

Mega Drive mini

AtGames es uno de los fabricantes más prolíficos en cuanto a consolas retro en miniatura. Suyas son referencias en el sector como la 'Atari Flashback 8 Gold' o la 'SEGA Genesis Ultimate Portable', basadas en los catálogos de Atari 2600 y Mega Drive respectivamente. No resulta nada extraño que SEGA les encargara el diseño de una Mega Drive mini a imagen y semejanza de la antigua.

Ahora bien, la calidad de imagen y sonido de las máquinas de AtGames no siempre ha estado a la altura de la expectativas. Y la historia ha vuelto a repetirse. La nueva Mega Drive mini retrasa su lanzamiento a 2019 para «replantear su diseño e interioridades» por orden de la compañía del erizo azul. No tenemos información sobre el catálogo que contendrá o su precio, así que solo queda especular....

PlayStation Classic

La primera PlayStation es la cuarta videoconsola más vendida de la historia (por detrás de PlayStation 2, Nintendo DS y Game Boy). 105 millones de máquinas compradas y un cuarto de siglo después, se lanzará al mercado la 'PlayStation Classic'.

Según especificaciones de Sony, la consola es un 45% más pequeña que la original, incluirá dos mandos y permitirá la suspensión de las partidas. El número de juegos preinstalados ascenderá a 20, de los cuáles se han confirmado estos cinco: 'Final Fantasy VII', 'Jumping Flash', 'Ridge Racer Type 4', 'Tekken 3' y 'Wild Arms'.

PlayStation Classic saldrá a la venta el 3 de diciembre por 99,99 euros.

La próxima frontera: ¿64 bits?

La lógica dicta que Nintendo seguirá rentabilizando su pasado. La siguiente consola de la lista sería entonces la Nintendo 64, cuyo registro de patente acaba de ser aprobado por las autoridades europeas. ¿Estamos a pocos días de anunciarse una 'Nintendo 64 mini'?

Sea como fuere, su lista de juegos debería incluir éxitos como 'Super Mario 64', 'Donkey Kong 64', 'Lylat Wars', 'Yoshi's Story', 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time', 'Super Smash Bros' o 'Mario Kart 64'.

Nintendo 64 se lanzó en el verano de 1996 y se llegaron a vender 35 millones de unidades en todo el mundo. Pese a su éxito, la elección de los cartuchos en lugar del CD-ROM sería un error, lo que provocó que su vida fuera muy corta respecto a máquinas anteriores. Además de propiciar el éxito de Sony con su primera PlayStation que sí utilizaba la entonces innovadora tecnología de almacenamiento. Curiosamente, en su réplica del siglo XXI la unidad lectora estará de adorno.

Los años venideros nos dirán si las máquinas de videojuegos en miniatura han llegado para quedarse o si estamos ante la enésima moda pasajera. Al fin y al cabo, llegará un punto en que no queden consolas a las que 'homenajear'.