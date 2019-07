Así son los dos modelos de Nintendo Switch que llegarán en septiembre Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite La consola original recibe un incremento de autonomía JOSÉ CARLOS CASTILLO Viernes, 19 julio 2019, 10:59

Tras meses de rumores, Nintendo ha anunciado sendos modelos de su consola híbrida (mitad sobremesa, mitad portátil), a comercializarse el próximo septiembre dentro de nuestras fronteras. Algunas fuentes insistieron en una variante exclusivamente portátil de Nintendo Switch, junto a una revisión que mejoraría en todo las especificaciones de la máquina.

Sobre 'Switch Mini', como se la refirió hasta el anuncio de hace unos días, se confiaba en un hardware de tamaño reducido y sin Joy-Cons (mandos) desacoplables, lo que ha terminado siendo cierto.

Por su parte, 'Switch Pro' ofrecería gráficos a resolución Full HD (1.920 por 1.080 píxeles), con una tasa de 60 frames por segundo en modo portátil. Al tiempo, mejoraría su rendimiento cuando la conectásemos al televisor, todo ello sin perjuicio de la autonomía o la refrigeración. ¿Quizás un vaticinio demasiado ambicioso?

Nintendo Switch (segunda versión)

Packaging de la nueva Nintendo Switch

Hará una semana nos enterábamos de una modificación de patente remitida a la FCC estadounidense, por la que el modelo original de Nintendo Switch reemplazaría su SoC ('system on chip', agregado de procesador y GPU); placa base y memoria NAND Flash. Entonces, varios analistas apuntaron a una revisión menor, en pos de abaratar los costes de producción y mejorar la eficiencia del conjunto.

Así ha sido. La supuesta 'Switch Pro' ha dado paso a un modelo sin cambios estéticos, cuya única ventaja para el usuario es una mejora en la capacidad de la batería. Según estimaciones de la propia Nintendo, la Switch original ofrece hasta 6,5 horas de autonomía, cifra que esta segunda versión elevará hasta las 9 horas. Por supuesto, todo dependerá del nivel de audio y brillo, así como del título que estemos ejecutando. Así, The Legend of Zelda: Breath of the Wild se dejaba disfrutar 3 horas en el modo portátil de la máquina original, frente a las 5,5 horas de la nueva configuración.

La 'nueva' Nintendo Switch se pondrá a la venta en las primeras semanas de agosto en Japón; a mediados de mes en Norteamérica y el próximo septiembre en Europa (incluida España). Es de suponer que la Switch actual se mantenga disponible hasta extinción de stock, seguramente con rebajas por parte de los principales establecimientos.

Nintendo Switch Lite

Respecto a la Nintendo Switch de modelo compacto, hemos de saber que reduce sus dimensiones y peso, ya que la pantalla táctil pasa de 6,2 a 5,5 pulgadas (sin pérdida de resolución, lo que ofrecerá una calidad de visionado excepcional).

Lo anterior no viene exento de sacrificios, ya que no podremos jugar en el televisor y los Joy-Con desaparecen de la ecuación. 'Lite' cuenta con mandos engarzados al cuerpo de la consola, desapareciendo funcionalidades como la vibración 'HD' o la cámara de profundida inherente al Joy-Con derecho. Así, juegos como '1-2 Switch', 'Super Mario Party' o los kits de 'Nintendo Labo' obligarán a la adquisición de los mentados accesorios.

Por lo demás, Switch Lite admite la práctica totalidad del catálogo existente: todos aquellos títulos compatibles con el modo de juego portátil. También las partidas multijugador contra usuarios de la consola primigenia, cada cual con la configuración que estime oportuna.

Finalmente, Switch Lite incrementa la duración de la batería hasta las 7 horas (4 horas con Breath of the Wild). Estará disponible el 20 de septiembre a un precio recomendado de 129,99 euros, en colores azul, gris y amarillo.

¿Nintendo Switch 2 en 2020?

Diseño conceptual de 'Nintendo Switch 2'

Ante sendos anuncios, parece improbable que Nintendo se anime a una tercera revisión. Para cuando resulte factible, los de Kioto harían bien en lanzar una sucesora propiamente dicha (llamémosla 'Nintendo Switch 2'), con la mejora de potencia suficiente como para albergar aquellos juegos de terceros que actualmente resulta imposible convertir al sistema.

Lo cierto es que la fórmula de Switch ha convencido a propios y extraños, por lo que se antoja improbable el desarrollo de una consola completamente nueva; que varíe (en exceso) la propuesta híbrida de la que actualmente disfrutamos. Además, 'Nintendo Switch' ya es un nombre plenamente asentado (34 millones de unidades vendidas después).

Considerando que tanto Microsoft como Sony han anunciado sus nuevas máquinas un año antes, con visos de lanzamiento en las navidades de 2020, lo más probable es que Nintendo apunte al invierno de 2021. Entonces tendría pleno protagonismo y el previsible 'boom' en ventas de Switch Lite no mermaría la irrupción de un hardware inédito.