15 juegazos que nos esperan al volver del verano Además de los clásicos anuales, llega Red Dead Redemption 2 SARA BORONDO Viernes, 13 julio 2018, 12:22

Algunos ni siquiera han empezado todavía las vacaciones y otros están a punto de volver, pero cuando empiece el nuevo curso escolar y todo el mundo esté reincorporado a su puesto de trabajo, en septiembre, llegarán unas semanas intensas, aunque el lanzamiento del que se espera sea el título más vendido, Red Dead Redemption 2, ha provocado una onda sísmica en el calendario de lanzamientos, que se ha quedado vacío a su alrededor. Estos son los quince juegos más destacados que llegarán a consola y ordenador antes de que acabe el año:

1. Destiny 2: Los Renegados.

Es una expansión, es cierto, pero en el caso de Destiny esto supone una gran cantidad de contenido y novedades, de forma que cambie la jugabilidad. La historia lleva al jugador a Arrecife, una zona destruida tras años de guerra en la que reina la anarquía. La Costa Enredada es una red de asteroides donde rige la ley de la selva. En el tráiler se vio como unos peligrosos presos de la Prisión de los Antiguos escapan y matan a Cayde-6, un personaje muy querido de la serie.

Además, llega con un modo de juego nuevo: Gambito, para equipos de cuatro jugadores, con partidas cooperativas y competitivas, y una nueva raid en la Ciudad Onírica. Sale el 4 de septiembre en PC, PS4 y Xbox One.

2. Spider-man.

Uno de los juegos más esperados del año es la visión del hombre araña que está preparando Insomniac Games (Ratchet & Clank, Resistance), que ha prometido un Spider-man diferente a lo que conocemos.

El superhéroe tendrá que combatir el crimen en una Nueva York que nos llega en forma de mundo abierto, pero el hombre, Peter Parker, tendrá también que poner orden en su caótica vida personal.

Cuando empieza la acción Spider-man lleva ya ocho años luchando contra el crimen, así que conoce muy bien todos sus poderes arácnidos, lo que se traduce en el juego en que habrá todo un sistema de combos y habilidades para utilizar contra los enemigos, combinando el sigilo con acción y combate directo mientras el protagonista utiliza sus famosas telarañas para recorrer Manhattan.

En las demos el Spider-man de Insomniac tiene un aspecto soberbio; volar sobre Nueva York con las telarañas da sensación de velocidad y se pueden hacer múltiples acrobacias, el combate es muy variado y permite hasta arrancar trozos del escenario y lanzárselos al enemigo usando las telarañas. Llega el 7 de septiembre y es un juego exclusivo de PS4.

3. Shadow of the Tomb Raider.

La trilogía de Lara Croft llega a su fin por todo lo alto, con una historia sobre el fin del mundo profetizado por los mayas. Lara investigará sobre la verdad de distintas leyendas del sur y centro de América mientras combate contra la Orden de la Trinidad y se va forjando su futuro como investigadora de tumbas.

Como en los dos juegos anteriores, Shadow of the Tomb Raider combina escenas de tiros, plataformas, exploración y puzles. Buena parte del juego transcurrirá en la selva, donde Lara puede utilizar el sigilo y mimetizarse con la vegetación, descolgarse por paredes verticales o bucear, todo salpicado con espectaculares escenas cinematográficas. Saldrá a la venta el 14 de septiembre en PC, PS4 y Xbox One.

4. Spyro Reignited Trilogy

Spyro es un dragoncito púrpura que nació a finales de 1998. Durante una década protagonizó algunos juegos pero luego desapareció de los videojuegos, exceptuando alguna aparición en la serie Skylanders, el pequeño dragón y Sparx, una libélula que lo acompañaba siempre y lo mantenía vivo y saludable, permanecieron en la memoria de los críos que jugaron con ellos y que ahora podrán revivir las aventuras de la primera trilogía de Spyro en un solo juego.

La remasterización implica nuevos diseños e iluminación, animaciones más complejas, escenarios más grandes y con más detalle y escenas de vídeo, de forma que los aficionados a la serie podrán reconocer a los personajes y la esencia de aquellos primeros tres juegos pero con un aspecto y jugabilidad actualizados. Dada la escasez de títulos pensados para niños que va a salir estos meses, Spyro es una buena opción para enamorar a una nueva generación de jugadores. Saldrá a la venta el 21 de septiembre en PS4 y Xbox One.

5. Life is Strange 2

El estudio francés Dontnod logró con Life is Strange que los jugadores se emocionasen con la historia de Max Caufield, una adolescente que vuelve a su pueblo natal después de vivir unos años fuera y utiliza su poder de rebobinar el tiempo para resolver algunos misterios al tiempo que se trataban algunas cuestiones como el acoso escolar. El juego constituía una experiencia narrativa que ponía al día las tradicionales aventuras gráficas incluyendo la posibilidad de tomar algunas decisiones que afectaban a lo que sucedía en la historia. En los cinco capítulos que tenía el juego Max estaba acompañada por su amiga Chloe, que protagonizó la precuela Life is Strange: Before the Storm. El 27 de septiembre llega el primer capítulo de Life is Strange 2 -del que aún no se sabe prácticamente nada- aunque Dontnod ha lanzado un prólogo, Las Increíbles Aventuras de Captain Spirit , protagonizado por Chris, un niño de nueve años con mucha imaginación y una situación familiar complicada. Aún no sea sabe qué papel tendrá Chris en Life is Strange 2, ni siquiera si aparecerá como personaje, pero el estudio sí ha dicho que algunas de las decisiones que se tomen en esta demo-prólogo incluirán en el juego. Saldrá para PC, PS4 y Xbox One.

6. FIFA 19

Sí, es cierto que la serie llega todos los años, pero siempre está entre los juegos más vendidos, mes tras mes, año tras año. Y en esta ocasión llega con una importante novedad: la UEFA Champions League, que hasta ahora estaba incluido en su rival Pro Evolution Soccer.

Además de la Champions, este año FIFA llega con novedades jugables como el Active Touch System con el que los rivales controlados por la máquina serán más eficaces y habrá que controlar los desmarques, atajar los pases al hueco y luchar por el balón. Las físicas de los balones han cambiado, lo que se notará, por ejemplo, en los duelos uno contra uno. Intentando que el juego sea lo más realista posible, este año el tiempo tendrá mucha importancia, de forma que la lluvia o la nieve afectarán al rendimiento de los futbolistas.

7. Forza Horizon 4

Cuando salió el primer Horizon sorprendió la calidad que tiene este spin off de la serie Forza Motorsport que aboga menos por el realismo y más por la diversión en festivales que se celebran en un mundo abierto. Tal fue el éxito del primer juego, que salió en 2012, que ha sobrepasado en popularidad -y en ventas- a la serie principal. En esta ocasión habrá un catálogo de más de 450 modelos de vehículos para rodar por Gran Bretaña en unos espectaculares 4K e iluminación HDR. Las estaciones irán cambiando ligeramente la conducción, sobre todo cuando los vehículos salgan del asfalto y el campo esté encharcado de barro o lleno de nieve.

El mundo de juego es el mismo para todos los jugadores que estén en el servidor, así que para todos ellos comparten también el tiempo atmosférico, la estación y la hora del día y, por tanto, competirán en las mismas condiciones.... O trabajarán juntos, ya que habrá misiones cooperativas por primera vez en al serie. Forza Horizon 4 saldrá a la venta el 2 de octubre para PC y Xbox One.

8. Assassin's Creed Odyssey

Ubisoft ha vuelto a la periodicidad anual para una de sus series estrellas, Assassin's Creed, aunque ahora se lleva la acción a periodos históricos más lejanos a los actuales. Tras el egipto faraónico del año pasado, este año la serie retrocede incluso algunos centenares de años más y lleva al jugador a la Grecia Clásica, más en concreto, a la Guerra del Peloponeso en la que se enfrentaron las dos grandes polis Esparta y Atenas. Protagonizado por Alexios como personaje masculino o Kassandra como femenino, el juego contará la historia de un mercenario espartano repudiado por su familia.

Los vídeos y demos que se han visto muestran que el componente de rol es más importante que nunca para construir el personaje de forma diferente según lo que el jugador decida mejorar, un combate más profundo -que incluye la patada a lo 300- y un sistema de decisiones y diálogos en los que las elecciones del jugador influirán en la historia. Vuelven a la serie las batallas navales y la navegación; el jugador podrá capitanear su barco y personalizar la tripulación. Assassin's Creed Odyssey saldrá el 5 de octubre para PC, PS4 y Xbox One.

9. Call of Duty: Black Ops IIII

Este año Call of Duty trae una nueva entrega de la Black Ops, aunque Treyarch ha decidido apostar fuerte y ha dejado fuera el modo campaña para un jugador ya que considera que para los jugadores de la serie no era importante la historia que se contaba. Para compensar, el estudio ha renovado y reforzado el multijugador, que llega con el modo zombi más grande hasta ahora y con Blackout, un battle royale que se disputará en el mapa más grande de toda la serie.

El multijugador habitual tendrá un componente más táctico y menos rápido que en juegos anteriores; la clave está en esta ocasión en el estilo de juego de cada especialista, que tendrá habilidades y el Los famosos zombis , según lo que se ha visto, llevará a los jugadores a escenarios tan poco habituales en la serie como el Titanic, un anfiteatro romano o una prisión

10. Starlink: Battle for Atlas

Ubisoft recurre a un concepto que han usado en el pasado otras empresas como Disney en Disney Infinity o Activision en Skylanders: combinar juguetes reales con mundos de videojuego, pero le da un giro diferente al vender las naves de este simulador espacial por módulos.

El piloto, las alas, las armas... que el jugador monte en la figura que tiene en la vida real serán los que constituyan la nave que pilotará en el juego mientras explora el sistema estelar de Atlas y sus siete planetas y cumple distintas misiones. La versión de Switch llega con el contenido extra de la Arwing, la nave de la serie Star Fox que comanda Fox McCloud. Starlink: Battle for Atlas sale a la venta el 16 de octubre en PS4, Switch y Xbox One.

11. Battlefield 5.

Vuelve la II Guerra Mundial a Battlefield para contar el conflicto que cambió el mundo visto a través de los hombres y mujeres que lo vivieron. Cada historia de la campaña para un jugador mostrará lo ocurrido en distintos frentes como el desierto del norte de África. En el pasado E3 se vio parte de la primera de esas historias, protagonizada por una luchadora de la resistencia y ambientada en las montañas noruegas, durante la ocupación alemana.

El multijugador incluye eventos periódicos que DICE ha llamado «Grandes operaciones» que duran tres días ficticios, cada uno con la duración de una ronda. Las acciones de un equipo cada día tendrán repercusiones sobre la historia y la mecánica del día siguiente afectando, por ejemplo, a los vehículos y recursos disponibles.

Además de este multijugador tan original, hay otros ocho modos clásicos y nuevos, uno de los cuales,

Conquista, tiene una versión para 64 jugadores que deberán luchar para controlar distintas ubicaciones.

Saldrá a la venta el 19 de octubre para PC, PS4 y Xbox One.

12. Soulcalibur VI.

A diferencia de otros juegos de lucha, en la serie Soulcalibur para los combates 3D se emplean armas blancas variadas, desde espadas a bastones. En esta entrega la historia revisará lo sucedido en el juego que salió en Dreamcast en 1999 y estaba ambientado en el s. XVI, y añadirá algunos detalles más, sobre todo para aclarar la historia de personajes como Sophitia y Mitsurugi.

Los gráficos son especialmente buenos debido a que esta vez el estudio ha utilizado Unreal Engine, con efectos visuales destacados, sobre todo las animaciones. La novedad en las mecánicas es el Reversal

Edge que lanza un contrataque mientras el personaje está esquivando un ataque; se activa una cámara lenta y ambos luchadores pulsan un botón que resuelven quién gana la acción con un sistema piedra, papel y tijera. Saldrá a la venta el 19 de octubre para PC, PS4 y Xbox One.

13. Red Dead Redemption 2.

Los vaqueros de Rockstar son tan esperados que muchas distribuidoras, prudentes, han dejado a su alrededor un espacio en blanco en el calendario de lanzamientos. En 2010 salió Red Dead Redemption, un sucesor espiritual de Red Dead Revolver, protagonizado por el antiguo forajido John Marston, quien intenta vivir tranquilamente en un Oeste ya decadente en que el que la tecnología de principios del siglo XX empieza a cambiar las normas que habían regido durante la conquista estadounidense de este territorio. Como era de imaginar, las circunstancias no se lo permiten y Marston revisitó algunos fantasmas de su pasado en un sobresaliente juego de mundo abierto lleno de vida y acción que el protagonista recorría sobre su caballo y en el que podía suceder lo inesperado en cualquier momento.

El juego transcurre años antes que el juego anterior, y lleva la acción a finales del siglo XIX, en los últimos momentos estelares de los pistoleros. Aunque en los vídeos se ha visto a John Marston, no se sabe todavía qué papel desempeñará en la historia. Del argumento tampoco se sabe demasiado: la banda de Van der Linde debe salir huyendo de Blackwater después de que el asalto a un banco saliera mal. Los agentes federales los persiguen y se empieza a resquebrajar la unión del grupo de forajidos.

Uno de ellos, Arthur Morgan, debe decidir si sigue sus ideales o se mantiene leal a sus compañeros.

Red Dead Redemption 2 Saldrá a venta el 26 de octubre para PS4 y Xbox One.

14. Fallout 76.

El yermo radioactivo vuelve, pero no de la forma habitual. Bethesda ha dado un giro a una de sus series más conocida, que plantea cómo sería el mundo después de que las potencias mundiales usasen armas nucleares para destruir todo. La originalidad de Fallout 76 reside en que cada humano superviviente que el jugador se encuentre durante su partida será otro jugador real. Está ambientado en Virginia Occidental, con distintas regiones

La idea de la que parte el juego es que esos jugadores tienen que decidir si cooperan para explorar el amplio mundo de juego, hacer misiones juntos, construir y sobrevivir utilizando los recursos que consigan en el Centro Ambulante de Montaje y Planificación (C.A.M.P.). Pero también puede haber jugadores que decidan recorrer el yermo radioactivo por su cuenta. Saldrá a la venta el 14 de noviembre para PC, PS4 y Xbox One.

15. Pokémon: Let's Go, Pikachu! Y Pokémon: Let's Go Eeve!

El calendario de lanzamientos para Switch está algo vacío tras los lanzamientos este verano de Octopath Traveller y Captain Toad: Treasure Cracker. Este lanzamiento doble está inspirado en

Pokémon Amarillo, que sirvió para popularizar en Game Boy Color a la primera generación de los peculiares animales de la serie. El nombre de los dos juegos decide quién será el compañero inicial del jugador, que no evolucionará ni estará encerrado en una pokéball y cuyo aspecto se podrá modificar con accesorios y peinados diferentes. También se le podrá cuidar, acariciar e incluso hacerle cosquillas.

Los pokémon que el jugador irá capturando son los originales, los procedentes de la región de Kanto. Es un juego que parece destinado a atrapar a nuevos jugadores a la serie o a recuperar a quienes la disfrutaron de pequeños y ahora han vuelto a interesarse por Pokémon con Pokémon GO. En Pokémon Let ́s Go los jugadores podrán combatir online o con comunicación inalámbrica e intercambiar pokémon, o jugar compartiendo la misma consola. Pero más expectación ha despertado la conexión de estos dos juegos con Pokémon GO, el juego de móvil que Niantic lanzó hace dos años.

Con un accesorio llamado Pokéball Plus (un joy-con con forma de pokéball que se comprará aparte) el jugador podrá llevar de paseo por el mundo real a uno de los pokémon del juego de consola. Cuando en el juego aparezca un pokémon salvaje, se podrá imitar el movimiento de lanzar la Pokéball Plus para atraparlo; la bola se iluminará y el pokémon lanzará su sonido propio. Las dos versiones del juego saldrán a la venta el 16 de noviembre.