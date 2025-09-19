Una curiosa vuelta de tuerca en 'Donkey Kong Bananza: Isla de DK + Caza de esmeraldas'

José Carlos Castillo Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:03 Comenta Compartir

Una de las sorpresas del último Nintendo Direct fue la primera expansión del celebradísimo (también por nosotros) 'Donkey Kong Bananza'. A priori su gran atractivo resulta la adición de un estrato ambientado en la mítica isla del simio de Nintendo, donde encontramos infinidad de guiños a las primeras entregas de la franquicia (secundarios y escenarios inclusive).

El problema de este nuevo mundo es que nos llega desprovisto de bananas o fósiles a los que hincar el diente, por lo que a la postre todo se resume en explorar libremente mientras recolectamos pepitas, activamos tirolinas o canjeamos chips por estatuas coleccionables (al más puro estilo Amiibo). Hacernos con todas se convierte así en el cometido primordial de un DLC que llega, a su vez, con una modalidad extra bajo el brazo.

Nos referimos a la caza de esmeraldas, una suerte de roguelite comandado por Void Kong y que podremos habilitar en distintos estratos al ir progresando. Cada partida se compone de varias rondas contra el crono, durante las cuales debemos atesorar el suficiente número de esmeraldas mientras recuperamos nuestras habilidades (que perdemos de inicio cada vez) y obtenemos ventajas acumulativas de todo tipo.

Por descontado, las primeras rondas resultan más que asequibles, pero alcanzar la cuota de esmeraldas más allá de las quinta hace que deambular sin ton ni son sirva de poco: trazar atajos y usar sabiamente los barriles propulsores disponibles nos permite acortar distancias hasta zonas aún inexploradas, sin perder segundos de más por el camino.

Al completar cada 'run' obtenemos puntos con los que desbloquear prendas de ropa, discos y nuevas mejoras, si bien la modalidad se vuelve un tanto monótona con el tiempo y no todos los jugadores estarán dispuestos a exprimirla hasta las últimas consecuencias. Este es, seguramente, el principal problema de la expansión: quienes lleguen a ella tras haber completado el juego al 100%, encontrarán pocos alicientes para volver a transitar sus estratos por mucho que les atraiga el componente roguelite.

La idea funciona y divierte de primeras, pero se agota tan pronto como nuestros paseos por Isla Kong. Desde esta perspectiva, los 19,99 euros que marca el DLC en la Nintendo eShop se antojan algo ambiciosos.

