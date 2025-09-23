BIG Conference 2025 anuncia sus primeros ponentes y abre su venta de entradas

E.C. Martes, 23 de septiembre 2025, 15:48 | Actualizado 16:07h. Comenta Compartir

La Bilbao International Games Conference 2025 ha dado su pistoletazo de salida: el congreso para desarrolladores independientes se celebrará los días 12 y 13 de diciembre; la venta de entradas ya está disponible, con descuentos early bird sólo hasta el 31 de octubre. Para celebrar el primer paso en el camino hasta el evento, el más longevo en España e instaurado como una cita imprescindible en el sector, BIG Conference ha anunciado los primeros ponentes confirmados para este año. Pietro Righi Riva, co-founder y director del estudio Santa Ragione, hablará tanto de la obra de este estudio italiano como del creciente debate sobre la preservación histórica del videojuego, del que se han convertido en protagonistas tras la reciente polémica de la desaparición de Wheels of Aurelia de iOS.

Mortis Ghost, autor de cómics y desarrollador del RPG de culto OFF, hablará de la creación de este RPG fundamental en los albores del videojuego indie, referente de obras capitales del género, como Undertale. Tras 17 años de espera, el juego ha aterrizado en Steam tras un largo proceso de adaptación. Finalmente, el congreso dará voz a los crecientes esfuerzos de organización y lucha por los derechos de los y las trabajadoras del videojuego ofreciendo su escenario a Violeta Moldes-Rivas, sindicalista de la Coordinadora Sindical del Videojuego, del sindicato CGT.

BIG Conference 2025 irá anunciando más novedades y detalles sobre todas sus actividades en las próximas semanas, pero sus grandes ejes se mantienen inalterados: al congreso para desarrolladores independientes, con ponentes punteros de la industria europea, se une una potente área de networking que reunirá a los publishers indie más destacados de la industria en busca de talento. También está abierto ya el período de inscripción para los premios BIG Contest.

BIG Conference afronta cambios en su dirección este año: Jaume Esteve, subdirector de la agencia de marketing para indies Jaleo PR e historiador del videojuego español, asume desde esta edición la curación de contenidos del congreso. «Asumir la programación de uno de los eventos más longevos de la industria en España es un gran honor y también un tremendo reto», ha asegurado Jaume Esteve en un comunicado. «No tengo palabras para describir el trabajo hecho por Antonio Santo durante los últimos años, pero la mejor noticia es que el punto de partida es excelente: Bilbao se ha convertido en un referente y un punto de encuentro de la industria española hasta el punto de haberse convertido en un lugar común de los que trabajamos en este sector. Bilbao es ese lugar en el que encontrarse con desarrolladores y desarrolladoras de la industria, especialmente europeos, pero también de otras regiones del planeta, con los que compartir conocimiento, buenas prácticas y consejos para fortalecer todavía más una industria que está pasando por momentos delicados. El camino puede parecer sencillo, aunque será complejo y tendrá sus baches, pero el objetivo es claro: consolidar la apuesta de la BIG Conference para fortalecer el tejido productivo de nuestro país con un evento en el que todas las personas que forman parte de esta industria se sientan partícipes».