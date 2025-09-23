La Asociación Española de Videojuegos elige a los ganadores de su DevContest Un concurso para fomentar el talento nacional dentro del ámbito del desarrollo

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) celebró el pasado viernes 12 de septiembre la gran final de la segunda edición del concurso 'DevContest by AEVI', un evento que busca impulsar el talento emergente en el desarrollo de videojuegos en España. El concurso tuvo lugar en la céntrica plaza de Callao de Madrid y reunió a profesores de universidades participantes, alumnos finalistas, representantes del sector y miembros de AEVI.

En esta edición han llegado a la final 13 estudiantes competidores de 7 universidades, presentando sus proyectos ante un jurado especializado, para competir en las tres categorías: arte, programación y diseño de videojuegos. «Todos los trabajos demostraron una alta calidad técnica y creativa, reflejo del gran potencial y el talento que existe en las universidades y escuelas de grados de videojuegos del territorio nacional», explicaron los jueces al cargo.

Respecto a las universidades y escuelas que optaron a los premios, fueron ESADA (Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía), IES Puerta Bonita, Máster en Creación de Videojuegos de la Universidad de Málaga, Universidad San Jorge, Universidad Euneiz, Universidad Complutense de Madrid y DigiPen Institute of Technology Europe Bilbao. Y éstos los ganadores en las distintas categorías: Lucas Serrano de Digipen Instute of Technology (arte), Suyay Charles Alejandre de Digipen Instute of Technology (programación) y Marcos Molero de IES Puerta Bonita (diseño de videojuegos).

Durante el acto de entrega, el director general de AEVI, José María Moreno, subrayó la relevancia de iniciativas como DevContest: «Con el DevContest buscamos promover el talento nacional y convertirlo en el escaparate de los mejores profesionales del día de mañana ,», afirmó Jose María . En cuanto a futuras ediciones, el director general de AEVI ha afirmado que «visto el gran interés que ha despertado empezaremos a trabajar en la siguiente edición de DevContest, una nueva entrega que esperamos que pueda contar con más apoyo por parte de las universidades y escuelas con grados de videojuegos para presentar a más estudiantes».

El evento concluyó con un espacio de networking en el que estudiantes, docentes, publishers, representantes del Museo OXO y el equipo de AEVI pudieron intercambiar ideas, compartir experiencias y debatir sobre cómo fomentar el uso responsable de los videojuegos y fortalecer el vínculo entre formación y sector profesional.

