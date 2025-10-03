'ARCO' sonará en la BIG Conference 2025

E.C. Viernes, 3 de octubre 2025, 12:17 Comenta Compartir

La organización de la Bilbao International Games Conference (BIG Conference), el congreso sobre ocio electrónico que se celebrará los días 12 y 13 de diciembre en el Palacio Esukalduna de la capital, ha anunciado a tres nuevos ponentes del sector que participarán en su nutrido programa de conferencias.

El primero de ellos será José Ramón García (aka Bibiki), compositor y diseñador de sonido español que se ha hecho un nombre en la industria independiente por la banda sonora del videojuego 'ARCO': «Bibiki tenía ya a sus espaldas una carrera fulgurante, con múltiples premios, trabajos en otros juegos, discos propios... Este año se sube a nuestro escenario a hablarnos de su obra y proceso creativo, con particular atención a la música de ARCO», explica Antonio Santo, responsable de comunicación del evento.

También intervendrá Gina Zero, experta en comunicación y marketing: «Su experiencia va desde estudios indie como Lince Works o Nomada Studio hasta gigantes como Electronic Arts y publishers como Plaion, pasando por compañías AA como Novarama. Ahora al frente de las redes sociales de Devolver Digital, poca gente puede darnos una perspectiva tan completa y profunda de la comunicación para juegos indies como Gina», prosigue Santo.

El último speaker anunciado es el veterano de la industria Pawel Miechowski, actual integrante de 11bit como Communication & Brand Partnership Expert: «Pawel empezó a trabajar como tester a finales de los 90 en Metropolis Software; pasó después por CDProjekt hasta recalar en el publisher polaco 11bit. Este año visita la BIG Conference para analizar las campañas de promoción de Frostpunk 2 y The Alters y descubrirnos los aciertos, pero también los errores, en dos de los juegos indie más potentes de este año y el anterior», sentencia el boletín de noticias de la cita bilbaína.

Sus responsables también han recordado la apertura de inscripciones al certamen BIG Contest, que repartirá 10.000 euros al Juego Más Innovador, al Mejor Juego Vasco y al Mejor Juego Universitario: «Todos los finalistas podrán exponer sus juegos en la Fun Zone del BIG; los grupos que optan al mejor juego universitario presentarán sus proyectos al jurado durante el evento, que votará in situ por el mejor. El ganador en la categoría al Juego Más Innovador (abierta a estudios de toda Europa) se anunciará antes y podrá dar la charla de apertura de la BIG Conference 2025, con gastos de viaje y alojamiento pagados por la organización», precisa Santo en calidad de director de la convocatoria.

Las entradas con descuento early bird para la BIG Conference 2025 ya se encuentran disponibles en su página web.

Temas

Videojuegos