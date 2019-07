Los peligros de usar FaceApp, la aplicación que te envejece La app vuelve a estar de moda en las redes sociales y su origen es difuso: ¿EE UU o Rusia? JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ Miércoles, 17 julio 2019, 10:28

Tras el reto del #10yearschallenge planteado en Instagram y Facebook, las redes ahora apuestan por ir más allá y los muros se llenan de imágenes de personas envejecidas y no porque sea el día de la abuela o el abuelo. Es el día o, casi ya, la semana de FaceApp.

Esta aplicación se ha convertido en el éxito del mes, aunque ya es una vieja conocida de los smartphones. Nacida en 2017 al calor de los filtros de Snapchat e Instagram, pero que ahora con la mejora de su algoritmo de inteligencia artificial convierte un selfie actual en una imagen realista dentro de 60 o 70 años.

Shakira.

Disponible para iOS y Android, las dudas surgen a la hora de mirar la privacidad. FaceApp nace en San Petersburgo (Rusia) creada por Wireless Lab, una compañía que dirige el ingeniero Yaroslav Goncharov.

Dos años de vida en los que los términos y condiciones de FaceApp no han sido actualizados y solo están disponibles en versión inglesa. «Debe tener al menos 13 años de edad para acceder o utilizar nuestros servicios», apunta como la mayoría de redes sociales más usadas en Europa. «No alquilaremos ni venderemos su información a terceros fuera de FaceApp (o el grupo de compañías de las que FaceApp es parte) sin su consentimiento, excepto como Partes con las que podemos compartir su información: en esta Política», señalan en su política de privacidad.

Robert Downey Jr.

Sin embargo, cuenta con una política bastante antigua y dista de los establecido y exigido en el Reglamento General de Protección de Datos europeos (RGPD). La compañía recuerda a sus usuarios que recolecta todo el contenido generado por el usuario, es decir fotos y videos, además de otro tipo de información como el comportamiento por medio de herramientas de análisis de terceros, e identificadores de tu dispositivo para proveer contenido personalizado y publicidad.

Jennifer López.

Una información que está disponible para FaceApp, «afiliados y proveedores de servicio», que también recibirán los datos de ubicación, identificadores del dispositivo y archivos de registro.

Además, la compañía de Goncharov recuerda en sus párrafos «usted le otorga a FaceApp una licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva, sin royalties, en todo el mundo, totalmente pagada y con licencia transferible para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir, realizar públicamente y mostrar el contenido del usuario y cualquier nombre, nombre de usuario o imagen proporcionada en relación con su contenido del usuario en todos los formatos de medios y canales conocidos o desarrollados posteriormente, sin compensación para usted».

Hale Berry.

La información se almacena en Estados Unidos donde parece ser que FaceApp mantiene su sede, concretamente en el estado de Delaware, el segundo menos extenso del país. Sin embargo, más de 200 mil empresas tienen su sede en el estado gracias a las leyes estatales que conceden beneficios fiscales a las compañías que deciden instalar sus sedes.

Messi.

No obstante, los datos recopilados disponibles para «afiliados y proveedores de servicio» podrían salir de Estados Unidos rumbo a Rusia, donde Wireless Lab tiene su sede real. Además, sus términos añaden que si FaceApp es adquirida en el futuro «toda tu información pasaría al comprador».

Cristiano Ronaldo.

En el futuro, las simples imágenes tomadas pueden servir como la base de entrenamiento de potentes bases de datos de reconocimiento facial de empresas privadas, gobierno o agencias de inteligencia.

Finalmente, FaceApp a diferencia de otras redes, como por ejemplo Instagram, no especifica qué pasa con las imágenes cuando se borra la cuenta. «Puedes eliminar el contenido o tu cuenta en cualquier momento para dar por finalizada esta licencia. No obstante, el contenido seguirá siendo visible si lo has compartido con otras personas y estas no lo han eliminado», destaca Instagram. En el caso de FaceApp no se menciona en ningún momento. Solo es necesario recordar un mantra en Internet, «si el servicio es gratuito, el negocio eres tú».