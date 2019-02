Las 10 empresas tecnológicas más valiosas del mundo Centro logístico de Amazon Amazon y Apple lideran el ranking SARA BORONDO Jueves, 7 febrero 2019, 08:33

En el pasado foro de Davos se presentó el informe 'Global 500' 2019 elaborado por Brand Finance, con las 500 empresas más valiosas en todo el mundo. De las diez compañías que encabezan el ranking, seis son tecnológicas. Las primeras cinco posiciones las ocupan los gigantes Amazon, Apple, Google, Microsoft y Samsung, en este orden; en el puesto seis está la empresa de telecomunicaciones estadounidense AT&T, seguida de Facebook, el banco chino Icbc, Verizon y el China Construction Bank.

En el informe aparecen ocho empresas españolas: la de moda Zara, en el puesto 92 (11 más abajo que el año anterior); los bancos Santander (en el puesto 96, tres más abajo que en 2018) y BBVA en el 167 (con una caída de 36 puestos respecto al año anterior); la empresa de telecomunicaciones Movistar en el 170 (35 puestos menos que el año pasado); El Corte Inglés en el 361 (con una subida de 78 puestos en un año); la petrolera Repsol en el 468 (20 puestos más abajo que en 2018); Caixabank que entra directamente al 472 y la eléctrica Iberdrola en el 487 (13 puestos por detrás que el año pasado).

En sus conclusiones, Brand Finance destaca que es necesario para las empresas actuales diversificar el modelo de negocio y apunta que es una de las claves del liderazgo indiscutido de Amazon, que en 2018 anunció que entra en los seguros de salud aliándose con Berkshire Hathaway (propiedad de Warren Buffet) y JPMorgan. Esta asignatura es una de las que tienen pendientes, sostiene el informe presentado en Davos, empresas como Apple.

1. Amazon

Valor de la marca: 187.905 millones de dólares (165.821 millones de euros)

Se fundó en 1994 por Jeff Bezos, un ingeniero electrónico que trabajaba como analista financiero en una empresa de inversiones de Wall Street. Allí convenció a su esposa, familiares, amigos y algunos inversores para que invirtiesen 50.000 dólares en crear una empresa de venta de libros por internet que inicialmente se llamó Cadabra y poco después se convirtió en Amazon (cuenta la leyenda que porque el río Amazonas era el más grande del mundo, como Bezos pretendía que fuera su tienda online). Meses después la página tenía 2.000 visitantes diarios, en 1997 salió a bolsa y a finales de siglo era ya una de las empresas más importantes de la red.

Amazon comenzó a diversificar el negocio con CDs, DVDs y aparatos electrónicos y en 2007 presentó el Kindle, un dispositivo para libros electrónicos. Con el paso de los años ha ido extendiéndose a otros negocios. Como el servicio Prime, que ofrece películas, libros, música y artículos de supermercado a domicilio; el asistente virtual Alexa, presente en los altavoces inteligentes de Amazon; el periodismo, con la compra del diario The Washington Post; y la plataforma de streaming Twitch. Además de adquirir en 2012 la empresa de robótica Kiva Systems, fabricante de las máquinas que están empezando a funcionar en los centros de logística Amazon. Para el futuro, la empresa tiene algunos proyectos ambiciosos, como el reparto de paquetes mediante drones.

En 2018 Amazon creció un 25%, con los mejores resultados hasta el momento en el Prime Day, cuando los consumidores compraron más de cien millones de productos en todo el mundo. No fue el único récord que la empresa batió, ya que en septiembre, pocos días después de que lo consiguiera Apple, Amazon se convirtió en la segunda empresa en llegar a un valor de mil millones de dólares (877.000 millones de euros).

Bezos, que es el director ejecutivo y posee un 16% de la empresa, tiene una fortuna estimada en 135.000 millones de dólares. Es la persona más rica del mundo, aunque el informe de Brand Finance estima que su próximo divorcio tendría un coste para Amazon de entre el 5 y el 10%.

2. Apple

Valor de la marca: 153.634 millones de dólares (134.651 millones euros)

La historia de Apple está ligada a la de Steve Wozniak y, sobre todo, Steve Jobs. En 1976 crearon la empresa con sede en el garaje de Jobs y lanzaron el Apple I, del que vendieron 175 unidades. En 1980 la empresa salió a bolsa y cuando, en 1981, Wozniak sobrevivió a un accidente aéreo, decidió retirarse con sus ganancias. Jobs se involucró en el desarrollo del ordenador Macintosh, que salió a la venta en 1984, y contrató a John Scully como presidente de Apple. Los roces con este llevaron a Jobs a la dimisión en 1985.

Apple dio entonces algunos pasos en falso y empezó la década de los 90 con una caída. En 1996 el entonces presidente de Apple, Gil Ameilo, decidió recuperar a Jobs, quien le sustituye en el cargo al año siguiente. A esto le siguió la llegada del iMac, que vendió un millón de unidades y disparó las acciones de Apple por su excelentes diseño y rendimiento. Después llegaron el iPod en 2001, iTunes en 2003, el portátil MacBook Pro en 2006, el iPhone en 2007 y el iPad en 2010. Un cáncer de pancreas diagnosticado en agosto de 2004 llevó a Jobs a retirarse para dejar al mando de la empresa a Tim Cook en 2009. Jobs murió en 2011 pero la empresa mantiene su concepto en la creación de productos como el asistente virtual Siri, que ahora se extenderá fuera del ecosistema Apple al incluirse en televisiones de otras marcas, o el Apple Watch.

En agosto de 2018 fue la primera empresa en superar un valor en bolsa de mil millones de dólares (877.000 millones de euros), pero poco después, siguiendo al anuncio de los nuevos modelos iPhone Xs y Xr, bajaron las ventas de terminales. Apple indica que se debe en buena medida al frenazo en China, por la guerra comercial entre el país asiático y Estados Unidos.

El informe de Brand Finance apunta que a Apple le está costando entrar en los mercados emergentes y que debería diversificar su catálogo de productos. La empresa parece estar trabajando en esta última dirección con la mencionada expansión de Siri fuera de los productos de Apple y, a tenor de la afirmación de Cook en una entrevista reciente, este año se anunciarán nuevos servicios relacionados con la salud.

3. Google

Valor de la marca: 142.755 millones de dólares (125.116 millones de euros)

Este gigante de internet comenzó su historia en 1996 como proyecto universitario, creado por Larry Page y Sergey Brin con el nombre de BackRub. En septiembre de 1998 nace el motor de búsqueda Google con una armario de servidores y dos routers. Desde ese momento no ha dejado de crecer.

Google LLC es, desde 2015, la principal empresa de la multinacional Alphabet Inc., y su principal producto es su motor de búsqueda, aunque tiene otros bien conocidos como el servicio de correo Gmail, los de mapas Google Maps, Google Street y Google Earth, el de vídeos Youtube y el navegador Google Chrome. Su omnipresencia en la vida cotidiana no acaba ahí, ya que también desarrolla Android, el sistema operativo basado en Linux que lanzó en 2007 y que hace funcionar a la mayoría de teléfonos móviles, televisores inteligentes y smartphones. Otros servicios no tuvieron buena acogida y se quedaron en el camino, como Picasa o la red social Google+.

El año pasado la empresa estaba planteándose lanzar un buscador que respondiera a las exigencias del gobierno chino de censurar parte de los resultados, el conocido como plan Dragonfly. El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, acabó declarando en diciembre ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esto y la protesta interna de los trabajadores y de diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, parecen haber llevado a la empresa a abandonar el proyecto.

No fue el único escollo reciente con que ha lidiado Google: se acusó a la dirección de proteger durante años a tres ejecutivos acusados de «conducta sexual inapropiada», dos de los cuales acabaron yéndose de la empresa con compensaciones millonarias. Además, la Unión Europea multó a la compañía con 5.000 millones de dólares (4.382 millones de euros) por abuso de su posición dominante.

4. Microsoft

Valor de la marca: 119.595 millones de dólares (105.796 millones de euros)

Una de las empresas tecnológicas más veteranas, creada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen en Albuquerque (Estados Unidos). Cinco años después la empresa se muda a Washington y se incorpora Steve Ballmer. El equipo crea un sistema operativo, MS-DOS, sobre el que se ejecuten los programas y se alían con IBM para que lo incorpore a sus ordenadores.

En noviembre de 1985 se presenta Windows, una extensión de MS-DOS con un entorno gráfico que hace que sea mucho más sencillo manejar el ordenador, cambiando los comandos escritos por ventanas. Windows impulsa sobremanera la venta de ordenadores y lleva los productos de la empresa a multitud de hogares, reforzados con el lanzamiento en 1989 de Office. Con la expansión de Internet, en 1995, aparece el navegador Internet Explorer y en 2001 Microsoft se suma a la industria del videojuego con la consola Xbox.

Durante estos 40 años la empresa ha ido lanzando nuevas versiones de sus productos, algunas con gran éxito, como Windows Server, y otras no tanto, como el buscador Bing o los teléfonos con el sistema operativo Windows Phone. En junio de 2008 Gates empieza a desligarse de la empresa para dedicar más tiempo a la Fundación benéfica Bill y Melinda Gates.

En los últimos años Microsoft ha comprado el servicio de teleconferencia Skype y al estudio creador del videojuego Minecraft. También ha lanzado la gama Surface, con varios modelos de tabletas convertibles. El informe de Brand Finance explica que Microsoft ha remontado en el último año del sexto al cuarto puesto, con un incremento del 47% en el valor de la marca gracias al éxito de su modelo de negocio centrado en la nube.

5. Samsung

Valor de la marca: 91.282 millones de dólares (80.000 millones de euros)

La hoy quinta marca más valiosa del mundo -y la primera no estadounidense- comenzó en 1938 como empresa de exportacion de comida. A manos del empresario surcoreano Lee Byung-chul, fue expandiéndose a otros sectores -incluidos los seguros- al tiempo que contribuía a la transformación económica del país asiático.

En la década de los 70 se fusionó con Sanyo y empezó a producir electrodomésticos, interesándose igualmente por la maquinaria de construcción y el sector aerospacial. A la muerte del fundador en 1987 el grupo se dividió en cuatro y Samsung fue a parar al tercer hijo, Lee Kun-Hee, quien abrió la empresa a la telefonía móvil y la reforzó en el mercado de televisores, además de encargarse de la construcción de los más representativos rascacielos asiáticos (Torres Petronas, Taipei 101 y Burj Khalifa). Lee Kun-Hee dimitió en 2008 acusado de corrupción y soborno, pero volvió en 2010 tras ser perdonado; permanece hospitalizado desde 2014 y el presidente de facto de la empresa es su hijo Lee Jae-yong, quien ha estado en prisión por haber sobornado a la expresidenta surcoreana Park Geun-hye.

En 2016 la imagen de la empresa sufrió un importante revés internacional al descubrirse que un fallo de fabricación en el Samsung Galaxy Note 7 podía provocar la explosión de la batería del dispositivo.

Se calcula que Samsung representa más del 15% del producto interior bruto de Corea del Sur. En 2012 se convirtió en el mayor fabricante mundial de telefonía móvil y está reconocida como una de las empresas más innovadoras del mundo.

6. Facebook

Valor de la marca: 83.202 millones de dólares (73.000 millones de euros)

La red social más usada del mundo (más de 2.200 millones de usuarios) se mantiene en el puesto 7 del ranking global, pese a una disminución del 11% de su valor respecto al año pasado. No es de extrañar con la desconfianza de los usuarios hacia la marca, por los escándalos de Cambridge Analytica; han puesto sobre la mesa la cuestión de la privacidad de quienes usan la red social y las Fake News. A esto hay que añadir un informe que acaba de plantear que la mitad de los usuarios de Facebook son bots o cuentas falsas. Tampoco ha sentado demasiado bien la noticia de que Facebook planea integrar los servicios de mensajería de tres de sus empresas: Instagram, Messenger (el servicio de mensajería de la red social) y Whatsapp, de forma que un usuario de Facebook pueda enviar un mensaje a otro de Whatsapp aunque este no tenga cuenta en la red social.

La historia de la empresa empezó en Harvard en 2003, cuando Mark Zuckerberg creó Coursematch, un programa para que los alumnos viesen fotos de sus compañeros de clase, y después Facemash.com, en la que además se podía opinar de los retratos de los demás. La Universidad arremetió contra él por haber usado las imágenes del sistema informático de Harvard, aunque la situación no pasó a mayores. Poco después otros tres alumnos (los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss y Divya Narendra) pidieron a Zuckerberg que lanzase una web que fuese un directorio de todos los estudiantes de Harvard. Zuckerberg lo hizo pero al mismo tiempo preparó por su cuenta otra propia, thefacebook, que lanzó en febrero de 2004. Los Winklevoss y Narendra le acusaron de haberles robado la idea, pero no consiguieron el reconocimiento. En 24 horas ya se habían registrado 1.200 alumnos de Harvard, a los que después se sumaron alumnos del resto de universidades de Boston y, poco a poco, todo el mundo.

La asignatura pendiente de Facebook para este año, según el informe de Brand Finance, es mejorar su reputación con el manejo de información y demostrar que puede frenar la desinformación en su red.

7. Huawei

Valor de la marca: 62.278 millones de dólares (54.563 millones de euros)

Huawei Culture Co Ltd es la primera empresa china de la lista y el número 25 del ranking global. Nació en Shenzen en 1988 para distribuir equipamiento de telecomunicaciones. Su fundador, el ex militar Ren Zhengfei, no tardó en decidir pasarse a la producción de ese equipamiento y en 1993 lanzó un switch digital tecnológico. Hace dos décadas sacó al mercado su primer dispositivo móvil, sector al que se dedica desde entonces en exclusiva.

Huawei no ha empezado el año demasiado bien. Zhengfei ya ha anticipado una ralentización del grupo para este año, durante una reunión en la que también negó que Huawei haya espiado para el gobierno chino, tal y como se ha acusado a la empresa. De hecho, la hija del fundador, Meng Wanzhou, está detenida en Canadá a petición de Estados Unidos acusada de vulnerar las sanciones a Irán y otro ejecutivo de la empresa fue arrestado en Polonia por un presunto delito de espionaje contra la seguridad nacional polaca. Huawei está vetado para construir redes nacionales de 5G por los gobiernos de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda y otros países como Alemania están valorando tomar esta medida. La acusación parte de Estados Unidos, donde la administración Trump alega que el gobierno chino podría usar los smartphones de la compañía para espiar o acometer un ciberataque.

8. WeChat

Valor de la marca: 50.707 millones de dólares (44.413 millones de euros)

En Occidente es una desconocida, pero en China esta aplicación es utilizada por mil millones de personas. Lo hacen para leer, comprar o alquilar taxis, reservar hotel, enviar dinero o pedir cita con el médico por mencionar algunas funciones, lo que la convierte en la joya de la corona de Tencent, situada en la lista de Brand Finance como la marca número 20 del mundo. Su mayor valor está en que ofrece un ecosistema donde los usuarios pueden realizar una gran cantidad de operaciones.

Desde el principio ha estado en el ojo del huracán, acusada de no proteger los datos y conversaciones de sus usuarios. Se sabe, de hecho, que Wechat ha entregado a las autoridades chinas los datos de casi todos sus usuarios.

9. Tencent

Valor de la marca: 49.707 millones de dólares (43.600 millones de euros)

La multinacional Tencent ocupa el puesto 21 en la lista global de Brand Finance. Fue fundada en 1998 por Ma Huateng y Zhang Zhidong. Y en 2000 empezó a crecer con el servicio de mensajería instantánea QQ para, en 2003, entrar en los juegos online.

En 2011 lanza WeChat y actualmente tiene presencia en grandes empresas de videojuegos como Riot Games (creadores del esport con más audiencia, League of Legends), Epic Games (autores de Fortnite), Supercell (el estudio de Clash Royale), Activision Blizzard (Call of Duty y Overwatch, entre otros) y Ubisoft (Assassin´s Creed), pero también tiene el 5% de la empresa de coches eléctricos y baterías Tesla.

10. Taobao

Valor de la marca: 46.628 millones de dólares (40.860 millones de euros)

Tal vez Taobao sea más conocido por su empresa matriz: Alibaba Group. Se trata de un portal en el que los fabricantes asiáticos venden sus productos directamente, sin revendedores ni impuestos. Son productos nuevos por lo general, pero también los hay usados. Incluye un programa de chat, WangWang, entre comprador y vendedor.

De momento, solo está disponible en China, siendo la mayoría de comerciantes pequeños particulares.