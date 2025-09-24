WhatsApp elimina las barreras ideomáticas con la traducción integrada de chats La popular aplicación de mensajería ha desplegado ya el lanzamiento de esta nueva función para que llegue cuanto antes a sus usuarios

No todas las personas saben hablar un segundo idioma, por lo que contactar con alguien de otro país puede convertirse en un auténtico suplicio para ellas. Es cierto que los móviles son una genial muleta digital para facilitar la comunicación entre gente de diferentes nacionalidades. Contamos para ello con aplicaciones de traducción o teclados virtuales que transcriben todo lo que decidimos al inglés, francés y demás lenguas soportadas. Ahora, WhatsApp va un paso más allá al ofrecer traducciones automáticas de los mensajes alojados en sus chats. Más fácil imposible. Una nueva función que seguro que agradecerán los 3.000 millones de usuarios de más de 180 naciones de la 'app' de Meta.

Hay que recordar que ahora este proceso está perfectamente integrado dentro de WhatsApp por lo que no es necesario salir de ella para saber lo que nos están diciendo, como había que hacer hasta ahora con el típico proceso de copiar-pegar en un traductor. La nueva opción no sólo está disponible dentro de cada chat privado, también aparece en los grupos y en las actualizaciones de los distintos canales. No están incluidos las ubicaciones, documentos, contactos, stickers ni ningún otro elemento multimedia.

¿Y cuándo podremos disfrutar de este nuevo traductor? Pues bien, la llegada de esta nueva función se está desplegando ya independientemente del móvil que tengamos. De esta forma, se espera que muy pronto todo el mundo pueda disfrutar de ella. Eso sí, hay diferencias. En Android, sólo hay soportados seis idiomas. En concreto, español, inglés, hindi, portugués, ruso y árabe. En iOS, la cifra sube a 19 debido a que se apoya en la aplicación de traducción de Apple que incluye, entre otras lenguas, el alemán, el francés, el japonés, el coreano o el chino.

Traducción automática en Android

Para compensar, los teléfonos con el sistema operativo de Google cuentan con la opción de traducción automática de las conversaciones al idioma por defecto del usuario. De esta forma, se evita tener que elegir los mensajes uno a uno pulsando prolongadamente en ellos para, acto seguido, pulsar el botón de traducir. Y entonces se obrará la magia. En el caso de Android, la ''app' nos obligará a descargar el idioma en el que se desea realizar estas traducciones.

Para terminar, otro apunte más, este proceso se produce dentro de los teléfonos sin pasar por los servidores de Meta, la propietaria de WhatsApp, por lo que, en teoría, la privacidad y la seguridad de los chats estarían aseguradas. La nueva función está ya llegando a algunos usuarios y se prevé que en breve esté disponible para todos aquellos que quieran activarla. En todo caso, se aconseja tener actualizada esta aplicación para poder acceder a esta nueva función cuanto antes.

