Bomberos inspeccionan la fachada del edificio siniestrado. Europa Press

Dambéle, Alfa, Jorge y Laura, las cuatro vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo

La reforma del edificio que se vino abajo este martes en el centro de Madrid, estaba impulsada por un fondo saudí

Helena Rodríguez

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:01

Comenta

Muchos de los vecinos de los bloques cercanos al edificio que este martes colapsó en Madrid, dejando bajo los escombros a cuatro personas fallecidas, coinciden ... en señalar que lo ocurrido se veía venir. Hablan de problemas estructurales previos a la rehabilitación, de abandono y de unas condiciones laborales «sospechosas» entre las que les llamaban la atención los interminables turnos y el «enorme» número de trabajadores que participaban en la reforma. «Con la cantidad de gente que se ve ahí, todavía hay que dar gracias que no haya más víctimas», reconocía una de las residentes cuando solo se habían confirmado dos muertos. De madrugada se localizaron los otros dos cuerpos sin vida. Laura, Dambéle, Alfa y Jorge ponen nombre a la desgracia.

