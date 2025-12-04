Los alumnos del centro educativo Arangoya que participan en STARTInnova visitan Sidenor La firma es una de las mentoras que colabora en la mejora de los proyectos presentados por participantes en el concurso de ideas de EL CORREO

I. Bernal / B. Sánchez-Serrano Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:12 Comenta Compartir

Los estudiantes del centro educativo bilbaíno Arangoya que participan en la décimo tercera edición de STARTInnova tienen de nuevo a la empresa Sidenor como mentora. En sus instalaciones les acaba de recibir Íñigo Legua, director de tecnologías de la información y del Hub de Innovación de la firma. «Para cualquier compañía la participación en programas como este es clave para la captación de talento, como el que hemos visto hoy en la presentación de estas propuestas, muy ligadas además a la tecnología», ha señalado.

STARTInnova Impulsa EL CORREO.

Patrocinan BBVA, Ayuntamiento de Bilbao y Departamento Educación del Gobierno vasco.

Entidades mentoras Leroy Merlin, Loizaga, Sidenor, Usoa, Lurpelan, Bridgestone, Fundación Alfonso Líbano Firestone, Puerto de Bilbao, Red Eléctrica, Coimax, Grupo MSV, Ayuntamiento de Getxo, Ayuntamiento de Barakaldo, Ayuntamiento de Durango, Ayuntamiento de Sestao, Ayuntamiento de Balmaseda, Ayuntamiento de Erandio y Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

Colaboradores El Corte Inglés, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitaea y Centro de Innovación para la Formación Profesional en Euskadi, Tknika.

Los tres grupos que este año representan al centro desarrollan sus propuestas bajo la supervisión de la profesora Susana Anacabe. «Ya hemos participado en ediciones anteriores de este concurso de ideas empresariales y la experiencia es siempre muy positiva porque el alumnado tiene un contacto con el emprendimiento que va más allá del aspecto técnico de los módulos que están estudiando y les permite desarrollar otras competencias también importantes para su inserción laboral», ha señalado.

En el primero de los grupos José, Aritz y Antonio plantean utilizar la tecnología para crear un avatar que se pruebe la ropa por nosotros. De este modo, tanto empresas como compradores prácticamente podrían olvidarse de las devoluciones. El avatar se crearía a partir de un escaneo del cuerpo a través de una herramienta propia.

Sus compañeros Garazi, Iván, Iván, Juan y Alejandro están desarrollando el plan de viabilidad de crear una aplicación dirigida a personas que quieran colaborar como voluntarios en distintas actividades. El sistema no sólo permitiría una mejor gestión de su actividad y la creación de comunidades en función de los intereses de cada participante; además permite cuantificar el impacto de su trabajo, un dato que incluso se podría compartir por LinkedIn para que forme parte de nuestro currículum.

Por último, Víctor, Nicolas, Aritz, Markel, Alfred y Víctor proponen el uso de la tecnología de identificación por radiofrecuencia y la visión artificial para crear un 'software' de videovigilancia que alerte de posibles peligros y mejore, por tanto, la seguridad en los centros de trabajo.

Temas

STARTinnova